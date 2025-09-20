Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

राजस्थान में हैरान कर देने वाला मामला, महज 10 रुपए नहीं मिले तो किशोर ने खुद को उतारा मौत के घाट

Suicide Case: राजस्थान के धौलपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मात्र 10 रुपए नहीं मिलने पर किशोर ने खुद की जान ले ली।

धौलपुर

Anil Prajapat

Sep 20, 2025

धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोर ने महज 10 रुपए न मिलने पर क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार रात की है। मृतक की पहचान अभि पुत्र कुलदीप खटीक के रूप में हुई।

परिजन ने बताया कि किशोर ने मां से 10 रुपए मांगे थे, मां ने रुपए देने से मना कर दिया। वह कमरे में गया और आत्महत्या कर ली। काफी देर तक अभि की आवाज नहीं आई तो मां कमरे में गई तो दृश्य देख उसकी चीख निकल गई।

महिला की चीख पुकार सुनकर जुटी भीड़

महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुरुवार रात करीब दस बजे शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

