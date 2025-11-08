Rajasthan: एशिया के सबसे बड़े कच्चे बांध का पानी हुआ जहरीला, 20 हजार प्रवासी पक्षियों पर गहराया संकट

स्थानीय नागरिक और पक्षी प्रेमियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि सांगानेर के औद्योगिक अपशिष्ट को मोरेल नदी में गिरने से रोका जाए। उन्होंने अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ईटीपी) लगाने और दोषी इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रोफेसर पहाड़िया ने बताया कि पिछले छह वर्षों में मोरेल बांध पर हर वर्ष 20 हजार पक्षियों का शीतकालीन प्रवास दर्ज किया गया, लेकिन इस बार जलीय पक्षियों की संख्या बहुत कम या नगण्य रही। यह बांध दौसा जिले की प्राकृतिक धरोहर और पक्षी पर्यटन का केंद्र रहा है, लेकिन अब प्रदूषण के कारण संकट में है।