रामगढ़ बांध में पानी पहुंचाने के लिए सर्वे पूरा, बिछेगी 104KM लंबी पाइपलाइन, जानिए कब तक पहुंचेगा पानी

Jaipur News: शहर की बरसों तक प्यास बुझाने वाला मुख्य पेयजल स्त्रोत रामगढ़ बांध फिर पानी से लबालब होने वाला है। सरकार ने इआरसीपी-पीकेसी संशोधित रामजल जल सेतु परियोजना के तहत 1915 करोड़ रुपए लागत से ईसरदा बांध से पाइप लाइनों के जरिए रामगढ़ बांध में पानी पहुंचाने की योजना मंजूर की। जिसके बाद हैदराबाद की एक निजी कंपनी ने पाइप लाइन बिछाने के लिए स्ट्रीप सर्वे का काम पूरा कर लिया है। कंपनी अब सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजेगी। अगले तीन साल में रामगढ़ बांध में ईसरदा बांध का पानी पहुंचना प्रस्तावित है।