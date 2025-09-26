Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर वाहनों की नई गति सीमा लागू, फोरलेन बनने तक आदेश प्रभावी रहेगा

Manoharpur-Dausa Highway: राजस्थान के मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर वाहनों की गति सीमा में संशोधन किया है। यह आदेश हाईवे फोरलेन बनने तक प्रभावी रहेगा।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 26, 2025

Manoharpur-Dausa-Highway
मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे। फोटो: पत्रिका

दौसा। जयपुर-दिल्ली, जयपुर-आगरा व जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस वे से जुड़े मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर हादसों के बढ़ते ग्राफ को लेकर जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र सोनी ने गति सीमा में संशोधन किया है। इसको लेकर जिला कलक्टर ने अधिसूचना भी जारी की है। जो मनोहरपुर दौसा हाईवे के फोरलेन बनने तक प्रभावी रहेगी।

जिला कलक्टर ने वाहनों की गति सीमा में संशोधन करते हुए वाहनों की गति सीमा तय की है। अब मनोहरपुर दौसा हाईवे पर तय सीमा के बावजूद तेज गति से वाहन चलाने पर पुलिस चालान कार्रवाई करेगी।

हादसों में आएगी कमी

मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर अधिकांश हादसे ओवरस्पीड में ओवरटेक करने से हो रहे है। हादसों के बढ़ते ग्राफ को लेकर सभी चिंतित है। अब गति सीमा में संशोधन होने से तेज रतार पर ब्रेक लगने से हादसों में कमी आएगी।

9 माह में 61 हादसे, 59 की मौत 86 घायल

मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर ओवरस्पीड में ओवरटेक करने से पिछले 9 माह में आए दिन हादसे हुए। हाईवे पर दौसा के सैंथल जयपुर ग्रामीण के रायसर, आंधी व मनोहरपुर थाना क्षेत्र में अब तक कुल 61 हादसे हुए है। जिनमें 59 लोगों की मौत व 86 लोग घायल हो चुके है। हाइवे पर यूपी व एमपी प्रदेश के खाटूश्यामजी मंदिर जाने वाले लोग अधिक हादसों का शिकार हुए है। कई हादसे ऐसे भी हुए है जिनमें कई परिवार की पीढ़ियां उजड़ गई।

पुरानी व नई गति सीमा

वाहन पुरानी गति सीमा (किमी/घंटा)नई गति सीमा (किमी/घंटा)
भारी वाहन (ट्रोला)6550
ट्रक, बस, हल्के भार वाहन70–8060
हल्के यात्री चौपहिया वाहन9560
दुपहिया वाहन7060

इनका कहना है….

हाईवे व यातायात, जयपुर ग्रामीण के एएसपी नारायण लाल तिवाड़ी ने बताया कि मनोहरपुर दौसा हाईवे पर गति सीमा में जिला कलक्टर ने संसोधन कर अधिसूचना जारी की है। एनएचएआई द्वारा गति सीमा के संकेतक बोर्ड लगवाए जा रहे है। तय सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने पर चालान की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Published on:

26 Sept 2025 02:17 pm

Published on:

26 Sept 2025 02:17 pm

