राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर वाहनों की नई गति सीमा लागू, फोरलेन बनने तक आदेश प्रभावी रहेगा

मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर ओवरस्पीड में ओवरटेक करने से पिछले 9 माह में आए दिन हादसे हुए। हाईवे पर दौसा के सैंथल जयपुर ग्रामीण के रायसर, आंधी व मनोहरपुर थाना क्षेत्र में अब तक कुल 61 हादसे हुए है। जिनमें 59 लोगों की मौत व 86 लोग घायल हो चुके है। हाइवे पर यूपी व एमपी प्रदेश के खाटूश्यामजी मंदिर जाने वाले लोग अधिक हादसों का शिकार हुए है। कई हादसे ऐसे भी हुए है जिनमें कई परिवार की पीढ़ियां उजड़ गई।