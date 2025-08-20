राजस्थान में जहां एक साथ 11 लोगों की हुई मौत, वो हाईवे अब बनेगा फोरलेन; DPR तैयार करने के आदेश जारी

इसके बाद सडक़ परिवहन मंत्रालय की टीम ने आकर हाइवे का अवलोकन भी किया था। अब एनएचएआइ के परियोजना निदेशक जयपुर ने डीपीआर तैयार करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया है। इसके लिए करीब 2.63 करोड़ का बजट तय किया है। कम्पनी को तत्काल मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर फोरलेन की डीपीआर का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस हाईवे पर खाटूश्यामजी जाने वाले विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए बड़ा उपयोगी है। जयपुर-बांदीकुई व दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से जुड़ाव होने के कारण यातायात भार भी बढ़ गया है।