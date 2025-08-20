राजस्थान में जहां एक साथ 11 लोगों की हुई मौत, वो हाईवे अब बनेगा फोरलेन; DPR तैयार करने के आदेश जारी

दौसा। मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे 148 अब फोरलेन बनेगा। इसे लेकर दो लेन से फोरलेन बनाने की डीपीआर का कार्य शुरू होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि गौरतलब है कि इस साल 8 माह में यहां 55 सड़क हादसों में 56 मौतें हो चुकी है। गत दिनों सैंथल थाना क्षेत्र अन्तर्गत बासड़ी बायपास पुलिया के समीप हुए सड़क हादसे में पिकअप सवार 7 बच्चों सहित 11 जनों की मौत के बाद फोरलेन की मांग तेज हुई थी।
हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मंत्रियों व विधायकों ने शोक संवेदना जताई थी।
इसके बाद सडक़ परिवहन मंत्रालय की टीम ने आकर हाइवे का अवलोकन भी किया था। अब एनएचएआइ के परियोजना निदेशक जयपुर ने डीपीआर तैयार करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया है। इसके लिए करीब 2.63 करोड़ का बजट तय किया है। कम्पनी को तत्काल मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर फोरलेन की डीपीआर का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस हाईवे पर खाटूश्यामजी जाने वाले विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए बड़ा उपयोगी है। जयपुर-बांदीकुई व दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से जुड़ाव होने के कारण यातायात भार भी बढ़ गया है।
दौसा-मनोहरपुर हाईवे को फोरलेन करने की मांग सांसद मुरारीलाल मीना ने लोकसभा में भी उठाई थी। सांसद ने बताया कि फोरलेन की मांग को लेकर केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्यमंत्री अजय टम्टा से पत्र व्यवहार के साथ व्यक्तिगत मुलाकात भी की थी। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की ओर से हाईवे को फोरलेन करने के लिए डीपीआर कंसलटेंट की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।