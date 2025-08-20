Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान में जहां एक साथ 11 लोगों की हुई मौत, वो हाईवे अब बनेगा फोरलेन; DPR तैयार करने के आदेश जारी

Manoharpur-Dausa National Highway: मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे 148 अब फोरलेन बनेगा। इसे लेकर दो लेन से फोरलेन बनाने की डीपीआर का कार्य शुरू होगा।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 20, 2025

Manoharpur-Dausa National Highway
मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे। फोटो: पत्रिका

दौसा। मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे 148 अब फोरलेन बनेगा। इसे लेकर दो लेन से फोरलेन बनाने की डीपीआर का कार्य शुरू होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आदेश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि गौरतलब है कि इस साल 8 माह में यहां 55 सड़क हादसों में 56 मौतें हो चुकी है। गत दिनों सैंथल थाना क्षेत्र अन्तर्गत बासड़ी बायपास पुलिया के समीप हुए सड़क हादसे में पिकअप सवार 7 बच्चों सहित 11 जनों की मौत के बाद फोरलेन की मांग तेज हुई थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: सड़क पर पड़े शवों का भयावह मंजर, कांप उठी हर किसी की रूह, देखें दिल दहलाने वाली तस्वीरें
दौसा
dausa-road-accident-2

हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मंत्रियों व विधायकों ने शोक संवेदना जताई थी।

डीपीआर तैयार करने के लिए आदेश जारी

इसके बाद सडक़ परिवहन मंत्रालय की टीम ने आकर हाइवे का अवलोकन भी किया था। अब एनएचएआइ के परियोजना निदेशक जयपुर ने डीपीआर तैयार करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया है। इसके लिए करीब 2.63 करोड़ का बजट तय किया है। कम्पनी को तत्काल मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर फोरलेन की डीपीआर का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस हाईवे पर खाटूश्यामजी जाने वाले विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए बड़ा उपयोगी है। जयपुर-बांदीकुई व दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से जुड़ाव होने के कारण यातायात भार भी बढ़ गया है।

सांसद ने लोकसभा में उठाया था मुद्दा

दौसा-मनोहरपुर हाईवे को फोरलेन करने की मांग सांसद मुरारीलाल मीना ने लोकसभा में भी उठाई थी। सांसद ने बताया कि फोरलेन की मांग को लेकर केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्यमंत्री अजय टम्टा से पत्र व्यवहार के साथ व्यक्तिगत मुलाकात भी की थी। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की ओर से हाईवे को फोरलेन करने के लिए डीपीआर कंसलटेंट की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, राजस्थान को 2 नई वंदेभारत ट्रेन की सौगात
जयपुर
new Vande Bharat trains

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 11:35 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में जहां एक साथ 11 लोगों की हुई मौत, वो हाईवे अब बनेगा फोरलेन; DPR तैयार करने के आदेश जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.