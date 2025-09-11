Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Indian Railways: त्योहारी सीजन में रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, राजस्थान के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Okha-Shakurbasti Special Train: रेलवे की ओर से आगामी त्योहारों पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 11, 2025

train
फाइल फोटो-पत्रिका

बांदीकुई। रेलवे की ओर से आगामी त्योहारों पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए ओखा-शकूरबस्ती-ओखा सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 23 सितम्बर से 25 नवम्बर तक चलेगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 09523 ओखा-शकूरबस्ती साप्ताहिक 23 सितम्बर से 25 नवम्बर तक (10 ट्रिप) ओखा से प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे रवाना होकर बुधवार को जयपुर स्टेशन पर 4. 05 बजे, गांधीनगर जयपुर 4. 29, दौसा 5. 03 व बांदीकुई 5. 29 बजे आगमन के बाद प्रस्थान कर 10. 35 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।

दौसा और बांदीकुई स्टेशन पर भी रुकेगी यह ट्रेन

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09524 शकूरबस्ती-ओखा साप्ताहिक 24 सितम्बर से 26 नवम्बर तक (10 ट्रिप) शकूरबस्ती से प्रत्येक बुधवार को 13. 15 बजे रवाना होकर 16.37 बांदीकुई, 16. 55 बजे दौसा, जयपुर स्टेशन पर 18. 20 बजे आगमन व 18. 30 बजे प्रस्थान कर गुरुवार को 13. 50 बजे ओखा पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

मार्ग में द्वारका, खंभालिया, जामनगर, हापा, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, विरमगाम, महेसाना, ऊंझा, सिद्धपुर, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुडग़ांव व दिल्ली कैंट स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसमें 1 सैकण्ड एसी, 2 थर्ड एसी, 1 थर्ड एसी इकोनोमी, 6 द्वितीय शयनयान, 4 साधारण श्रेणी कोच होंगे।

11 Sept 2025 01:05 pm

