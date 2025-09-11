Indian Railways: त्योहारी सीजन में रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, राजस्थान के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 09523 ओखा-शकूरबस्ती साप्ताहिक 23 सितम्बर से 25 नवम्बर तक (10 ट्रिप) ओखा से प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे रवाना होकर बुधवार को जयपुर स्टेशन पर 4. 05 बजे, गांधीनगर जयपुर 4. 29, दौसा 5. 03 व बांदीकुई 5. 29 बजे आगमन के बाद प्रस्थान कर 10. 35 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।