राजस्थान में यहां पैंथर का आतंक, श्वान का शिकार कर पेड़ पर लटकाया, दहशत में ग्रामीण

ग्रामीण राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि बीते कई दिनों से रात्रि 8 बजे बाद पैंथर क्षेत्र में खुलेआम विचरण करता है। क्षेत्र के दर्जनों श्वानों का शिकार कर चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में कई सालों से पैंथर का रात्रि के समय खुलेआम विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इससे पूर्व सिण्डोली गांव में भी पैंथर को खुलेआम विचरण करते देखा गया था।