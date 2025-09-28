राजस्थान में यहां पैंथर का आतंक, श्वान का शिकार कर पेड़ पर लटकाया, दहशत में ग्रामीण

पैंथर का आंतक। फोटो: पत्रिका
दौसा। सिण्डोली सहित आसपास के क्षेत्र में पैंथर के आतंक से ग्रामीण दुखी हैं। पैंथर कई दिनों से आबादी क्षेत्र में घुसकर पालतू पशुओं का शिकार कर अपना निवाला बना रहा है। इससे ग्रामीण दहशत में हैं। शुक्रवार रात्रि भी पैंथर तकिया बाबा के समीप एक श्वान को शिकार की नियत से उठाकर ले गया। बाद में उसके क्षत-विक्षत शव को अरडू के पेड़ पर टांग दिया।
ग्रामीण राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि बीते कई दिनों से रात्रि 8 बजे बाद पैंथर क्षेत्र में खुलेआम विचरण करता है। क्षेत्र के दर्जनों श्वानों का शिकार कर चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में कई सालों से पैंथर का रात्रि के समय खुलेआम विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इससे पूर्व सिण्डोली गांव में भी पैंथर को खुलेआम विचरण करते देखा गया था।
ग्रामीणों ने बताया कि कुण्डल में वनपाल नाका की चौकी होने के बाद भी रात्रि के समय चौकी पर कोई स्टाफ नहीं रुकता है। ऐसे में चौकी पर ताला लटका रहता है। सूचना देने के बाद भी वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाते है। इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति रोष व्याप्त है।
सिण्डोली में लेपर्ड द्वारा कुत्ते का शिकार कर शव को पेड़ पर टांगने की सूचना मिली है। स्टाफ को मौके पर गश्त करने के लिए पाबंद कर दिया है। घटना स्थल पर पिंजरा लगाकर पैंथर को पकडने का प्रयास किया जाएगा।
-रविशंकर मीना, रेंजर, दौसा
