Rajasthan Politics: मेवाराम जैन के बाद अब BJP नेता का पोस्टर वायरल, कालिख पोती; गरमाई सियासत

सोशल मीडिया पर कालिख लगी विधायक की होर्डिंग वायरल होने के कुछ ही देर बाद प्रशासन ने इस होर्डिंग को मौके से हटवा दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले की पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई है। विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने इस पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में ऐसा करना कतई शोभनीय नहीं है, यह निंदनीय कार्य है। विधायक ने बताया कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने स्वयं मामला दर्ज नहीं कराया है।