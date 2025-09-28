Patrika LogoSwitch to English

नागौर

Rajasthan Politics: मेवाराम जैन के बाद अब BJP नेता का पोस्टर वायरल, कालिख पोती; गरमाई सियासत

Rajasthan Politics: बाड़मेर से तीन बार विधायक रहे कांग्रेस नेता मेवाराम जैन के बाद अब बीजेपी नेता का पोस्टर वायरल हो रहा है।

2 min read

नागौर

image

Anil Prajapat

Sep 28, 2025

Merta-MLA-Laxmanram-Meghwal-1

बीजेपी नेता। फोटो: पत्रिका

मेड़तासिटी। बाड़मेर से तीन बार विधायक रहे कांग्रेस नेता मेवाराम जैन के बाद अब बीजेपी नेता का पोस्टर वायरल हो रहा है। दरअसल, मेड़ता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर लगाए गए होर्डिंग पर विधायक लक्ष्मणराम मेघवाल की फोटो पर अज्ञात व्यक्ति ने कालिख पोत दी, जिससे स्थानीय राजनीति गरमा गई।

कालिख पोतने की घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अधिकारियों ने मौके से होर्डिंग को हटवा दिया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है, प्रशानिक अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं।

ये है पूरा मामला

बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता में कार्यक्रम था। उनके स्वागत को लेकर सोगावास स्थित हेलीपैड स्थल के मुख्य गेट के सामने सीएम के स्वागत और अभिनंदन के लिए एक होर्डिंग लगाई गई थी। इस होर्डिंग पर लगे विधायक कलरू की फोटो पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कालिख पोत दी, जब कालिख लगी होर्डिंग की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों ने विधायक को इस मामले की जानकारी दी।

प्रशासन करेगा कार्रवाई

सोशल मीडिया पर कालिख लगी विधायक की होर्डिंग वायरल होने के कुछ ही देर बाद प्रशासन ने इस होर्डिंग को मौके से हटवा दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले की पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई है। विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने इस पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में ऐसा करना कतई शोभनीय नहीं है, यह निंदनीय कार्य है। विधायक ने बताया कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने स्वयं मामला दर्ज नहीं कराया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

