पुलिस ने महिलाओं के ड्रेस में बदमाशों की निकाली पैदल परेड, लगे गिड़गिड़ाने…बोले- माफ कर दो साहब

डीएसटी व मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस वाहन को टक्कर मारकर फरार हुए दो बदमाशों को जयपुर से गिरफ्तार किया है।

2 min read

दौसा

image

kamlesh sharma

Oct 05, 2025

बदमाशों की निकाली पैदल परेड: फोटो पत्रिका

मेहंदीपुर बालाजी (दौसा)। डीएसटी व मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस वाहन को टक्कर मारकर फरार हुए दो बदमाशों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों की पैदल परेड निकाली। परेड के दौरान आरोपी राहुल मीणा निवासी करोड़ी और संजय मीणा निवासी लोटवाडा महिला वेशभूषा में माफी मांगते और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कभी भी अपराध नहीं करने की कसम खाते नजर आए।

थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि 3 अक्टूबर देर रात हाईवे पर खेड़ा पहाड़पुर की होटल पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने हैड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की और पुलिस वाहन को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए।

उन्होंने बताया कि वारदात के बाद बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष पुलिस टीम गठित कर रवाना की गई। जिन्हें डीएसटी टीम मे 10 घंटे मे आरोपी संजय मीना निवासी लोटवाडा थाना बेजूपाडा और राहुल मीना निवासी करोड़ी थाना मेहंदीपुर बालाजी को जयपुर के बीलवा मे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त की है। आरोपी राहुल मीना पर बांदीकुई, रामगढ़ पचवारा सहित बालाजी थाने में अपराधिक मामले दर्ज हैं।

जयपुर में महिला के वेश में छिपे थे दोनों बदमाश

वारदात के बाद से फरार अपराधी पुलिस को गुमराह करने के लिए महिलाओं की वेशभूषा में मकान में छिपे हुए थे। बालाजी पुलिस और डीएसटी की टीम ने तकनीकी संसाधनों की मदद से जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके के बीलवा से दोनों बदमाशों को दबोचा लिया, वहीं पुलिस टीम अब बदमाशों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है।

कार्रवाई में विशेष भूमिका

पुलिस वाहन को टक्कर मारकर फ़रार हुए बदमाशों की धरपकड़ में डीएसटी टीम के हैड कांस्टेबल प्रदीप, लोकेश शर्मा, बालकेश गुर्जर, राजेन्द्र, विशम्भर, घनश्याम, राकेश , सीओ कार्यालय के मोहन फागना, महेश और बालाजी थाने के बृजेश, विनोद, जितेन्द्र, नरेश की विशेष भूमिका रही।

Published on:

05 Oct 2025 05:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / पुलिस ने महिलाओं के ड्रेस में बदमाशों की निकाली पैदल परेड, लगे गिड़गिड़ाने…बोले- माफ कर दो साहब

