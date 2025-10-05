पुलिस ने महिलाओं के ड्रेस में बदमाशों की निकाली पैदल परेड, लगे गिड़गिड़ाने…बोले- माफ कर दो साहब

उन्होंने बताया कि वारदात के बाद बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष पुलिस टीम गठित कर रवाना की गई। जिन्हें डीएसटी टीम मे 10 घंटे मे आरोपी संजय मीना निवासी लोटवाडा थाना बेजूपाडा और राहुल मीना निवासी करोड़ी थाना मेहंदीपुर बालाजी को जयपुर के बीलवा मे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त की है। आरोपी राहुल मीना पर बांदीकुई, रामगढ़ पचवारा सहित बालाजी थाने में अपराधिक मामले दर्ज हैं।