राजस्थान समाचार: प्रेम विवाह के बाद युवती ने लगाई सुरक्षा की गुहार, एसपी के नाम जारी किया वीडियो

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले के एक गांव में प्रेम विवाह के बाद युवती ने अपने परिजन, रिश्तेदारों व अन्य जनों से जान का खतरा बताया है। इस संबंध में लड़की ने एक वीडियो जारी कर पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है।