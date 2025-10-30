Rajasthan Tourism: विदेशी पर्यटक भी राजस्थान की इस ऐतिहासिक ‘भूतों वाली’ बावड़ी के दीवाने

Rajasthan Tourism: मौसम में बदलाव और सर्दी की दस्तक के साथ ही पर्यटन स्थल आभानेरी की ऐतिहासिक चांदबावड़ी और हर्षद माता मंदिर पर विदेशी सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। सुबह से लेकर देर शाम तक देशी-विदेशी पर्यटक यहां भ्रमण करते नजर आ रहे हैं।