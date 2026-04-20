Success Story: वायुसेना की नौकरी छोड़ पहले ही प्रयास में राजेश बने RAS, जानें अजय और सोमेन्द्र सिंह की भी सफलता का राज

महुवा उपखंड क्षेत्र के सांथा गांव में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब गांव के बेटे अजय कुमार मीणा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एसटी वर्ग में 30वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने यह सफलता दूसरे प्रयास में हासिल की। सफलता का श्रेय बड़े भाई रविंद्र मीणा को दिया, जो कस्टम विभाग में अधिकारी हैं। महुवा विधायक राजेंद्र मीणा, जिला परिषद सदस्य छोटू राम मीणा, पुष्पेंद्र सांथा, विक्रम मीणा सहित कई जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक बताया।