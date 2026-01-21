21 जनवरी 2026,

बुधवार

दौसा

Indian Railways: जोधपुर से गुवाहाटी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, बांदीकुई सहित इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Jodhpur-Guwahati Special Train: रेलवे की ओर से अतिरिक्त यात्रीभार को ध्यान में रखते हुए जोधपुर–गुवाहाटी एकतरफा स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है।

दौसा

Anil Prajapat

Jan 21, 2026

बांदीकुई। रेलवे की ओर से अतिरिक्त यात्रीभार को ध्यान में रखते हुए जोधपुर–गुवाहाटी एकतरफा स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 04835 जोधपुर–गुवाहाटी स्पेशल 22 जनवरी को जोधपुर से दोपहर 3.30 बजे रवाना होगी।

यह ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रात 9 बजे पहुंचेगी तथा 9.10 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी। निर्धारित समयानुसार यह शनिवार सुबह 6.30 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 12 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 8 द्वितीय शयनयान तथा 4 साधारण श्रेणी के कोच शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व समय-सारिणी की पुष्टि करने की अपील की है।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

मार्ग में यह ट्रेन मेडता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, खेड़ली, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, न्यू बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, नवगछिया, कटिहार, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कोच बिहार, न्यू बंगाईगांव, बरपेटा रोड एवं रंगिया स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

Published on:

21 Jan 2026 02:14 pm

