Indian Railways: जोधपुर से गुवाहाटी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, बांदीकुई सहित इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

यह ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रात 9 बजे पहुंचेगी तथा 9.10 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी। निर्धारित समयानुसार यह शनिवार सुबह 6.30 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 12 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 8 द्वितीय शयनयान तथा 4 साधारण श्रेणी के कोच शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व समय-सारिणी की पुष्टि करने की अपील की है।