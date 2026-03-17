नव संवत्सर की शुरुआत 19 मार्च, जानें इस बार क्या होगा खास

आचार्य ओमप्रकाश शर्मा व जितेन्द्र शास्त्री ने बताया कि हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सौर वर्ष करीब 365 दिनों का है। दोनों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर तीन साल में एक अतिरिक्त महीना जोड दिया जाता है। यही अतिरिक्त महीना अधिक मास कहलाता है। इस अतिरिक्त महीने को मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है।