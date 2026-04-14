Rajasthan: टीचर खुद बैसाखी के सहारे, विभाग ने 150KM दूर कर दिया ट्रांसफर; निर्णय से परिवार भी टेंशन में

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या समायोजन सूची तैयार करते समय संबंधित संवेदनशील पहलुओं और दिव्यांगता के कॉलम को नजरअंदाज कर दिया गया या फिर यह निर्णय केवल तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित रह गया, जिसमें मानवीय पहलू कहीं पीछे छूट गया। मामला नांगल राजावतान के वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय का है, जहां कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षक रामभजन मीणा 70 प्रतिशत दिव्यांग हैं।