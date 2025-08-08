Rajasthan : त्योहार की खुशी काफूर: ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी, पांच की मौत, जयपुर से परीक्षा देकर लौट रहे थे

पुलिस के अनुसार कार में सवार सभी युवा जयपुर में परीक्षा देकर वापस अपने घर लौट रहे थे। सिकन्दरा से जयपुर की ओर लोहे के गाटर लेकर जा रहे ट्रेलर का टायर फटने से चालक संतुलन खो बैठा। इस दौरान कार को टक्कर मारते हुए ट्रेलर सडक़ से नीचे ले गया। घटना की सूचना के बाद सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला।