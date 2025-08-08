Rajasthan : त्योहार की खुशी काफूर: ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी, पांच की मौत, जयपुर से परीक्षा देकर लौट रहे थे

दुब्बी (दौसा)। राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार दोपहर कैलाई के समीप एक होटल के सामने ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौक़े पर ही मौत हो गई व तीन जनों ने जयपुर ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया।
पुलिस के अनुसार कार में सवार सभी युवा जयपुर में परीक्षा देकर वापस अपने घर लौट रहे थे। सिकन्दरा से जयपुर की ओर लोहे के गाटर लेकर जा रहे ट्रेलर का टायर फटने से चालक संतुलन खो बैठा। इस दौरान कार को टक्कर मारते हुए ट्रेलर सडक़ से नीचे ले गया। घटना की सूचना के बाद सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला।
दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। तीन गंभीर लोगों को बाहर निकलकर टोल एंबुलेंस व निजी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल दौसा भिजवाया गया। हादसे में एक युवक व एक युवती की मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दो युवती व एक युवक को दौसा से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। एसएमएस अस्पताल में तीनों को चिकित्सकों ने मृत घोषित किया।
पुलिस के अनुसार हादसे में कार चला रहा कोचिंग संचालक यादराम मीना (29) पुत्र रामकल्याण मीना, अर्चना मीना (18) पुत्री मलखान मीना व मुकेश महावर (22) पुत्र भीम सिंह महावर निवासी भजेड़ा तहसील टोडाभीम जिला करौली तथा दो सगी बहन मोनिका (20) व वेदिका मीना पुत्री मंटूराम मीना निवासी खोर्री महुवा जिला दौसा की मौत हो गई।