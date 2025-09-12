Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Rajasthan: स्कूली छात्रा का पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटने का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश

राजस्थान के दौसा जिले में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबर ढाणी में छात्रा द्वारा स्कूल परिसर में पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटते हुए का वीडियो वायरल हुआ है।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 12, 2025

Government Higher Primary School Dabar Dhani
पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटती छात्रा। फोटो: पत्रिका

सिकंदरा। राजस्थान के दौसा जिले में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबर ढाणी में छात्रा द्वारा स्कूल परिसर में पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटते हुए का वीडियो वायरल हुआ है। जिस समय छात्रा पेड़ पर चढ़कर तानिया कट रही थी, इसी बीच गांव के ही किसी ग्रामीण ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो में आठवीं कक्षा की छात्रा पेड़ पर चढ़कर कुल्हाड़ी से टहनियां काटती हुई नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबर में एक छात्रा स्कूल ड्रेस में पेड़ पर चढ़कर कुल्हाड़ी से टहनियां काटती हुई दिख रही है।

श्रमदान के नाम पर बच्ची की जान को जोखिम में डाला

लोगों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने श्रमदान के नाम पर एक बच्ची की जान को जोखिम में डाला। प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार ने बताया कि छात्रा से पेड़ पर चढ़कर टहनियां कटवाने का वीडियो सामने आया है। मामले की जानकारी की जांच की जा रही है।

वीडियो वायरल होते ही जांच के आदेश

बुधवार को घटना के वक्त वे ऑफिस में कंप्यूटर पर ऑनलाइन डाक भेजने का कार्य कर रहे थे। स्कूल परिसर में कुछ छात्राएं स्वयं की इच्छा से छोटे पौधे व घास की कटाई का श्रमदान कार्य कर ही थी। सिकंदरा सीबीईओ मधु कालानी ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह सही है तो गलत है। जिस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच एसीबीईओ लक्ष्मण बैरवा को सौंपी है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: स्कूली छात्रा का पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटने का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश

