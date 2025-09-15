Dausa food Poisoning: सरकारी स्कूल में ग्रामीणों का हंगामा, शिक्षकों से की हाथापाई; पुलिस ने किया बीच बचाव

इधर, पोषाहार खाने के बाद बिगड़ी बच्चों की सेहत में अब सुधार है। जिला चिकित्सालय में शनिवार रात 62 बच्चे भर्ती रहे थे, जिनमें से 52 की सेहत में सुधार होने पर चिकित्सकों ने रविवार को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया। 10 बच्चों का अभी जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। इन बच्चों को हल्का बुखार होने के कारण निगरानी में रखा गया है। तबीयत खराब होने का वास्तविक कारण का अभी खुलासा नहीं हो सका। टीम जांच में लगी हुई है।