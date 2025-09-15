Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Dausa food Poisoning: सरकारी स्कूल में ग्रामीणों का हंगामा, शिक्षकों से की हाथापाई; पुलिस ने किया बीच बचाव

Dausa Government School: ग्राम पंचायत चूड़ियावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार खाने के बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 15, 2025

Dausa-food-poisoning-case
स्कूल में हंगामा करते ग्रामीण। फोटो: पत्रिका

दौसा। ग्राम पंचायत चूड़ियावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार खाने के बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार को स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। साथ ही शिक्षकों के साथ भी हाथापाई की। हालांकि, पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया।

बता दें कि चूड़ियावास के सरकारी स्कूल में शनिवार को 156 बच्चों ने पोषाहार लिया था। इसके बाद बच्चों के पेट दर्द व उल्टी की शिकायत होने लगी। ऐसे में 62 बच्चों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। अन्य का नांगल सीएचसी में उपचार किया गया था।

Dausa-Food-Poisoning

शिक्षकों को खूब खरी खोटी सुनाई, पुलिस पहुंची

पोषाहार खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले से नाराज ग्रामीण सोमवार सुबह स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पोषहार को लेकर शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने शिक्षकों को जमकर खरी खोटी सुनाई और शिक्षकों के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बीच बचाव करने के साथ ही ग्रामीणों से समझाइश की और मामला शांत करवाया।

10 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती

इधर, पोषाहार खाने के बाद बिगड़ी बच्चों की सेहत में अब सुधार है। जिला चिकित्सालय में शनिवार रात 62 बच्चे भर्ती रहे थे, जिनमें से 52 की सेहत में सुधार होने पर चिकित्सकों ने रविवार को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया। 10 बच्चों का अभी जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। इन बच्चों को हल्का बुखार होने के कारण निगरानी में रखा गया है। तबीयत खराब होने का वास्तविक कारण का अभी खुलासा नहीं हो सका। टीम जांच में लगी हुई है।

चिकित्सा टीम ने घर-घर किया सर्वे

बीसीएमओ नांगल राजावतान डॉ. मनमोहन ने चिकित्साकर्मियों की टीम का गठन कर पोषाहर सेवन करने वाले सभी बच्चों के घर-घर जाकर सर्वें कराया। टीम ने बच्चों के घर जाकर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। टीम के सीएचओ प्रदीप चंदेल ने बताया कि पोषाहर सेवन करने वाले घर पर मिले 58 बच्चे स्वस्थ पाए गए।

अब नए बर्तनों में बनेगा पोषाहार

बच्चों की तबीयत बिगडऩे के बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूड़ियावास में अब नए बर्तन खरीद लिए गए। सोमवार से नए बर्तनों में ही पोषाहार पकाया जाएगा। प्रधानाचार्य ज्ञानचंद मौर्य ने बताया कि अधिकारियों के निर्देशानुसार पोषाहार पकाने के सभी बर्तन नए खरीद लिए गए हैं। पोषाहार की पुरानी सामग्री को हटाकर नई सामग्री से पोषाहार बनाया जाएगा। पुरानी रसोई की जगह अब दूसरे कमरे में पोषाहार बनाने का कार्य किया जाएगा।

15 Sept 2025 12:31 pm

