राजस्थान के दौसा जिले में दिल दहला देने वाली घटना, बच्चों संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग; ​पिता की दर्दनाक मौत

दौसा। दौसा जिले के बांदीकुई में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगा दी है। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बच्चों को जयपुर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार घटना रविवार रात करीब 2 बजे बांदीकुई-आगरा रेल मार्ग पर पंचमुखी के पास हुई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल रेफर किया गया है। दोनों मासूमों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं, पुलिस ने युवक के शव को बांदीकुई के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।
पुलिस ने घरेलू विवाद की आशंका जताई है। शुरूआती जांच में सामने आया है कि घरेलू विवाद के चलते युवक ने यह कदम उठाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक अपने दो बच्चों को बाइक पर बिठाकर घटनास्थल पर आया था। यहां पर बाइक खड़ी करने के बाद युवक ने बच्चों के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। पुलिस को मौके पर ही मृतक की बाइक मिली है।
हादसे में घायल बेटे चित्रेट (3) और उमंग (5) को बांदीकुई अस्पताल ले जाया गया। जहां से दोनों बच्चों को दौसा रेफर कर दिया। इसके बाद दौसा से दोनों बच्चों को गंभीर हालत में जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया।
बबली सैनी (35) निवासी नंदेरा बांदीकुई के रूप में हुई है। वह करीब 8 साल से अपने परिवार के साथ जयपुर में भांकरोटा में रहता था। मृतक ड्राइवर था। वह रात को ही अपने बच्चों के साथ जयपुर से बांदीकुई आया था।