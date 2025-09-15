Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान के दौसा जिले में दिल दहला देने वाली घटना, बच्चों संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग; ​पिता की दर्दनाक मौत

Bandikui Train Suicide Case: दौसा जिले के बांदीकुई में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगा दी है।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 15, 2025

Bandikui Train Suicide Case
मृतक ब​बली व घायल बच्चे। फोटो: पत्रिका

दौसा। दौसा जिले के बांदीकुई में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगा दी है। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बच्चों को जयपुर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार घटना रविवार रात करीब 2 बजे बांदीकुई-आगरा रेल मार्ग पर पंचमुखी के पास हुई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल रेफर किया गया है। दोनों मासूमों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं, पुलिस ने युवक के शव को बांदीकुई के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।

ये भी पढ़ें

चार मासूम बेटियों के सिर से उठ गया मां-बाप का साया, कांपती आवाज में दादा बोले- बड़ी मन्नतों से हुआ था पोता; अब सब खत्म
जयपुर
jaipur-road-accident-3

रात को ही बच्चों को लेकर आया था बांदीकुई

पुलिस ने घरेलू विवाद की आशंका जताई है। शुरूआती जांच में सामने आया ​है कि घरेलू विवाद के चलते युवक ने यह कदम उठाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक अपने दो बच्चों को बाइक पर बिठाकर घटनास्थल पर आया था। यहां पर बाइक खड़ी करने के बाद युवक ​ने बच्चों के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। पुलिस को मौके पर ही मृतक की बाइक मिली है।

दोनों बच्चों की हालत गंभीर

हादसे में घायल बेटे चित्रेट (3) और उमंग (5) को बांदीकुई अस्पताल ले जाया गया। जहां से दोनों बच्चों को दौसा रेफर कर दिया। इसके बाद दौसा से दोनों बच्चों को गंभीर हालत में जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया।

जयपुर में रहता था मृतक

बबली सैनी (35) निवासी नंदेरा बांदीकुई के रूप में हुई है। वह करीब 8 साल से अपने परिवार के साथ जयपुर में भांकरोटा में रहता था। मृतक ड्राइवर था। वह रात को ही अपने बच्चों के साथ जयपुर से बांदीकुई आया था।

ये भी पढ़ें

Jaipur Accident: लाडलों को बचाने के लिए किए लाख जतन, मां-बेटी की बाहों में जकड़े मिले बच्चों के शव; देखते ही भर आई आंखें
जयपुर
jaipur-road-accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान के दौसा जिले में दिल दहला देने वाली घटना, बच्चों संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग; ​पिता की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.