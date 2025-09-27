Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

दौसा में नए सिरे से हुआ वार्डों का गठन, गजट नोटिफिकेशन जारी; बदलेंगे राजनीतिक समीकरण

Dausa Nagar Parishad: दौसा शहर में वार्डों की संख्या तो पिछले चुनाव की तरह जस की तस 55 ही है, लेकिन अधिकतर वार्डों का नंबर और क्षेत्र बदल गया है।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 27, 2025

nagar-parishad-Dausa
नगर परिषद दौसा। फोटो: पत्रिका

दौसा। नगर परिषद क्षेत्र दौसा के वार्ड गठन का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसमें शहर में वार्डों की संख्या तो पिछले चुनाव की तरह जस की तस 55 ही है, लेकिन अधिकतर वार्डों का नंबर और क्षेत्र बदल गया है। इससे शहरी क्षेत्र के नेताओं की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। सभापति कल्पना जैमन से लेकर पूर्व सभापति ममता चौधरी सहित अधिकतर पार्षदों के क्षेत्र में बदलाव हुआ है। ऐसे में आगामी निकाय चुनाव में शहर में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे।

इस वर्ष अप्रेल में आसपास के एक दर्जन गांव जुड़ने के बाद वार्डों के नए प्रारूप का प्रकाशन कर आपत्तियां ली गई थी। इसके बाद सरकार ने गांवों को हटा लिया तो वापस नए सिरे से एक्सरसाइज की गई। वार्डों की संया का आधार वर्ष 2011 की जनसंख्या को माना गया है। इसके तहत दौसा की जनसंख्या 97 हजार 379 है और 80 हजार से 1 लाख तक आबादी पर 55 वार्डों का नियम सरकार ने बनाया था।

इसके चलते दौसा में वार्डों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। गांवों को हटाने के बाद भी अधिकतर वार्डों का नक्शा बदल गया है। किसी वार्ड से हटाकर कोई एरिया दूसरे वार्ड में डाल दिया गया है तो अधिकतर के नंबर भी बदल गए हैं। यह बदलाव नेताओं के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि जब वार्डों की संया उतनी ही है तो एरिया में बदलाव क्यों किया गया है।

वार्डों के बदलाव से शहरी क्षेत्र में राजनीतिक करने वाले कई नेताओं की सालों से तैयार जमीन खिसक गई है, अब उन्हें कुए नए और कुछ पुराने क्षेत्र को मिलाकर बने नए वार्ड में पैठ बनानी होगी। वहीं जातिगत आधार पर भी कई वार्डों में समीकरण बदले हैं, ऐसे में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। साथ ही आगामी तीन-चार माह बाद प्रस्तावित चुनाव रोचक होने के आसार हैं।

जहां विकास कार्य कराए, अब वो दूसरे वार्ड में गए

पार्षदों को नए क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के प्रयास करने होंगे। अधिकतर पार्षदों ने पांच साल में अपने-अपने वार्डों में विकास कार्य कराए थे, उनमें से 30 से 50 प्रतिशत तक का हिस्सा अब दूसरे वार्ड में चला गया है। ऐसे में उनके कार्य के बदले वोट उन्हें नहीं मिल पाएगा। इसी तरह पार्षद बनने के इच्छुक दावेदार भी जिन एरिया में वोटर्स को लुभाने में लगे थे, वो अब बदल गए हैं। ऐसे में अब नए सिरे से मेहनत कर जमीन बनानी होगी। वहीं नए परिसीमांकन में कई वार्ड तो बहुत लंबे व अजीबो-गरीब बना दिए हैं। कई वार्डों में एरिया को लंबा कर दिया गया है। कई जगह आमने सामने के घर अलग-अलग वार्ड में चले गए हैं, जो पहले एक वार्ड में थे।

इस तरह विभक्त किया शहर

नगर परिषद ने वार्डों का जो नया प्रारूप बनाया है, उसमें एक से 13 तक वार्ड में सैंथल मोड़, जयपुर बायपास, गुप्तेश्वर रोड स्टेडियम के आसपास, ओवरब्रिज के नीचे, सिविल लाइन, गोलछा फैक्ट्री तक का क्षेत्र है। 14 से 21 तक गांधी तिराहा, मानगंज, मंडी रोड, दुर्गा मंदिर, मेला मैदान, बिचलेश्वर महादेव मंदिर, खादी बाग, संस्कृत कॉलेज, जिला अस्पताल के आसपास का क्षेत्र शामिल है।

22 से 30 तक के वार्डों में लालसोट रोड के दोनों तरफ बसी कॉलोनियां शामिल हैं। 31 से 35 तक रेलवे स्टेशन से महेश्वरा रोड तक का क्षेत्र लिया गया है। 36 से 46 तक पीजी कॉलेज से पुराने शहर पहाड़ तलहटी तक का पूरा क्षेत्र शामिल किया गया है। 47 से 55 तक आगरा रोड पर पीजी कॉलेज से आगे का क्षेत्र, सोमनाथ सर्किल, हरियाणा ब्राह्मण छात्रावास, गणेशपुरा, आगरा हाईवे, डेयरी, भांकरी रोड क्षेत्र शामिल किया है।

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme: राजस्थान में राशन का गेहूं लेने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जयपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा में नए सिरे से हुआ वार्डों का गठन, गजट नोटिफिकेशन जारी; बदलेंगे राजनीतिक समीकरण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.