दौसा में नए सिरे से हुआ वार्डों का गठन, गजट नोटिफिकेशन जारी; बदलेंगे राजनीतिक समीकरण

पार्षदों को नए क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के प्रयास करने होंगे। अधिकतर पार्षदों ने पांच साल में अपने-अपने वार्डों में विकास कार्य कराए थे, उनमें से 30 से 50 प्रतिशत तक का हिस्सा अब दूसरे वार्ड में चला गया है। ऐसे में उनके कार्य के बदले वोट उन्हें नहीं मिल पाएगा। इसी तरह पार्षद बनने के इच्छुक दावेदार भी जिन एरिया में वोटर्स को लुभाने में लगे थे, वो अब बदल गए हैं। ऐसे में अब नए सिरे से मेहनत कर जमीन बनानी होगी। वहीं नए परिसीमांकन में कई वार्ड तो बहुत लंबे व अजीबो-गरीब बना दिए हैं। कई वार्डों में एरिया को लंबा कर दिया गया है। कई जगह आमने सामने के घर अलग-अलग वार्ड में चले गए हैं, जो पहले एक वार्ड में थे।