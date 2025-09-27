Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Food Security Scheme: राजस्थान में राशन का गेहूं लेने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Rajasthan Food Security Scheme: खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण में ई-केवाईसी की शर्त से जुड़ी बड़ी विसंगति को सरकार ने गंभीरता से लिया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 27, 2025

food security scheme
Photo- Patrika

जयपुर। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण में ई-केवाईसी की शर्त से जुड़ी बड़ी विसंगति को सरकार ने गंभीरता से लिया है। पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले में तत्काल सुधार के निर्देश दिए, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है।

खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को राशन का गेहूं लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया था। पहले यदि परिवार के किसी एक सदस्य की भी ई-केवाईसी नहीं हुई होती, तो पूरे परिवार को गेहूं देना बंद कर दिया जाता था। पोस मशीन में ऐसे परिवारों को रेड कैटेगरी में डाल दिया जाता था, जिससे सभी सदस्य प्रभावित होते थे।

पत्रिका में यह विसंगति उजागर होने के बाद मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इसके बाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पोस मशीन की प्रणाली में बदलाव किया है।

हजारों लाभार्थी परिवारों को मिलेगी राहत

नई व्यवस्था के तहत अब केवल उसी सदस्य को गेहूं नहीं मिलेगा जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को राशन का गेहूं मिलता रहेगा। इस निर्णय से हजारों लाभार्थी परिवारों को राहत मिलेगी।

इनका कहना है

एक सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होने पर पूरे परिवार को राशन के गेहूं से वंचित किया जा रहा था। सीएम से व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी जिसे मान लिया गया है। अब जिसकी ई-केवाईसी नहीं उसे ही गेहूं नहीं मिलेगा बाकी सभी सदस्यों को मिलेगा। बीते दिनों पोस मशीन में बाकी सदस्यों को गेहूं देने का ऑप्शन भी शुरू कर दिया है।
-डिंपल कुमार शर्मा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकानदार संघ

ये भी पढ़ें

जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, 3 बाइक को चपेट में लिया; दहशत में आए लोग, बोले-स्पीड देख रह गए सन्न
जयपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 07:59 am

Published on:

27 Sept 2025 07:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Food Security Scheme: राजस्थान में राशन का गेहूं लेने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.