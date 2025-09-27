Food Security Scheme: राजस्थान में राशन का गेहूं लेने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

एक सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होने पर पूरे परिवार को राशन के गेहूं से वंचित किया जा रहा था। सीएम से व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी जिसे मान लिया गया है। अब जिसकी ई-केवाईसी नहीं उसे ही गेहूं नहीं मिलेगा बाकी सभी सदस्यों को मिलेगा। बीते दिनों पोस मशीन में बाकी सदस्यों को गेहूं देने का ऑप्शन भी शुरू कर दिया है।

-डिंपल कुमार शर्मा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकानदार संघ