जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, 3 बाइक को चपेट में लिया; दहशत में आए लोग, बोले-स्पीड देख रह गए सन्न

अनिल ने बताया कि हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस को काफी देर तक फोन लगाते रहे, लेकिन नंबर लगा ही नहीं। इसके बाद गंभीर घायल हुए दो बाइक सवार को लोगों ने निजी कार से और एक बाइक सवार को ऑटो से अस्पताल भिजवाया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस जानकारी जुटा रही है कि घायलों को कौनसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक नंबरों के आधार पर उनके परिजन से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था।