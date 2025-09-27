जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, 3 बाइक को चपेट में लिया; दहशत में आए लोग, बोले-स्पीड देख रह गए सन्न

जयपुर। राजधानी जयपुर में शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार का कहर देखकर लोग दहशत में आ गए। जगतपुरा वीआइटी रोड पर बेकाबू कार ने तीन मोटरसाइकिलों को चपेट में ले लिया। इससे तीनों बाइक सवार गिर गए। दो बाइक सवार की हालत गंभीर है, जबकि एक मामूली घायल है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 10 बजे कार वीआइटी रोड से एनआरआइ चौराहा की तरफ जा रही थी। तभी घुमाव में तेज रफ्तार कार ने एक के बाद एक कर तीन मोटरसाइकिलों को चपेट में ले लिया।
हादसे में सडक़ पर बाइक और लोगों को पड़ा देख लोग दहशत में आ गए। चालक भाग गया। लोगों ने कार में तीन लोगों के होने की जानकारी दी। कार की नंबर प्लेट पर सरकारी विभाग की तर्ज पर लालपट्टी लगी थी। पुलिस ने कार जब्त कर ली है।
गाड़ी में रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज नहीं मिले हैं। लेकिन कार सवाईमाधोपुर निवासी संतोष की बताई जा रही है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे-25 सीबी 0578 है। पुलिस ने बताया कि कार को जब्त कर लिया। कार कौन चला रहा था इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। कार की नंबर प्लेट पर लाल पट्टी व आगे वीआईपी क्यों लिखा रखा था, इसकी भी तस्दीक की जा रही है।
हादसे में बाल-बाल बचे अनिल शर्मा ने बताया कि कार उनके नजदीक से निकली। कार की रफ्तार देख एक बार सन्न रह गया। कुछ दूरी पर जाकर कार ने तीन बाइक को चपेट में ले लिया और सडक़ किनारे कच्चे में जाकर रुक गर्ई।
अनिल ने बताया कि हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस को काफी देर तक फोन लगाते रहे, लेकिन नंबर लगा ही नहीं। इसके बाद गंभीर घायल हुए दो बाइक सवार को लोगों ने निजी कार से और एक बाइक सवार को ऑटो से अस्पताल भिजवाया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस जानकारी जुटा रही है कि घायलों को कौनसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक नंबरों के आधार पर उनके परिजन से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था।