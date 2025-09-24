Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डंपर ने बाइक सवार लोगों को कुचला, ठेकेदार सहित 3 की मौत

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में जयपुर बाइपास पर डंपर और बाइक में आमने-सामने की भिड़ंंत में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक डंपर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने पीछा कर डंपर को बम्बलू के पास से जब्त किया।
सीओ सदर विशाल जांगिड़ ने बताया कि हादसा जयपुर बाइपास पर डंपर और बाइक में हुआ। हादसे में नागौर के चांडी निवासी दयाराम पुत्र कानाराम मेघवाल, फलौदी के केलनसर निवासी राजू पुत्र भोजाराम मेघवाल एवं महेश पुत्र मोटाराम मेघवाल की मौत हुई। शवों को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सूचित कर दिया है।
जेएनवीसी थानाधिकारी सुरेन्द्र पचार ने बताया कि बाइक और डंपर में ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार तीनों व्यक्तियों का सीने से उपर का हिस्सा बुरी तरह कुचल गया। यह तीनों मजदूरी करते हैं। दयाराम ठेकेदार है और राजू व महेश श्रमिक हैं। हादसे के बाद खिदमतगार खादिम सोसायटी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं की मदद से शवों को मोर्चरी भिजवा गया।