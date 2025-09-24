Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डंपर ने बाइक सवार लोगों को कुचला, ठेकेदार सहित 3 की मौत

जेएनवीसी थानाधिकारी सुरेन्द्र पचार ने बताया कि बाइक और डंपर में ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार तीनों व्यक्तियों का सीने से उपर का हिस्सा बुरी तरह कुचल गया। यह तीनों मजदूरी करते हैं। दयाराम ठेकेदार है और राजू व महेश श्रमिक हैं। हादसे के बाद खिदमतगार खादिम सोसायटी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं की मदद से शवों को मोर्चरी भिजवा गया।