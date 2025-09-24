Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: नंबर वन स्कूल के प्रिंसिपल का 500KM दूर ट्रांसफर, जिन पर भड़के थे शिक्षा मंत्री उन पर ‘मेहरबानी’; अजीबो-गरीब तबादला नीति से सभी हैरान

Rajasthan School Principal Transfer: शिक्षा विभाग ने हाल ही जारी की गई तबादला सूची में न केवल मापदंड भुला दिए, बल्कि ऐसे निर्णय लिए कि आम जनता और शिक्षक दोनों ही हैरान रह गए।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 24, 2025

Madan-Dilawar-6
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। फोटो: पत्रिका

जयपुर। शिक्षा विभाग ने हाल ही जारी की गई तबादला सूची में न केवल मापदंड भुला दिए, बल्कि ऐसे निर्णय लिए कि आम जनता और शिक्षक दोनों ही हैरान रह गए। जिन प्रिंसिपलों को शिक्षा मंत्री ने लापरवाह बताया, उन्हें यथास्थान रखा गया, वहीं जिन्होंने स्कूल को राजस्थान में नंबर वन बनाया, उनका तबादला 500 किलोमीटर दूर कर दिया गया। शिक्षक संगठनों ने इसे न्याय संगत नहीं माना और विरोध शुरू कर दिय।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 10 सितंबर को महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दहमी कलां, सांगानेर का निरीक्षण किया। शिक्षक अनुपस्थित पाए गए और कैश बुक में 23 जुलाई के बाद कोई इंद्राज नहीं था। स्कूल की धूल-मिट्टी और गंदगी देख मंत्री का माथा ठनका। प्रिंसिपल हेमेंद्र सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए, लेकिन तबादला सूची में उन्हें यथास्थान रखा गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्रतिबंध के बीच 4527 प्रधानाचार्यों के तबादले
जयपुर
Rajasthan Education Department takes Big Decision 4527 Principals Transfers amid Restrictions

नंबर वन स्कूल का प्रिंसिपल प्रतापगढ़

महात्मा गांधी नवीन विद्याधर सरकारी स्कूल को प्रदेश में नंबर वन का दर्जा मिला है। प्रिंसिपल बच्चू सिंह धाकड़ को राज्य स्तरीय सम्मान मिल चुका है, बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं और नामांकन 1600 से अधिक है। लेकिन हाल ही जारी तबादला सूची में उनका तबादला प्रतापगढ़ कर दिया गया।

अनुपस्थित प्रिंसिपल की जयपुर में पोस्टिंग

4 सितंबर को द्वारकापुरी. शास्त्री नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने गए मंत्री ने पाया कि प्रधानाचार्य सीमा विज अनुपस्थित थीं, शिक्षक मोबाइल में व्यस्त थे और कक्षाओं में झाडू तक नहीं लगी थी। अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश के बावजूद उनका तबादला जयपुर के मानसरोवर में ही कर दिया गया।

शिक्षक संगठनों ने जताई आपत्ति

एकल महिला, विधवा और विकलांग शिक्षक भी तबादले की मार झेल रहे हैं। शिक्षक संगठन आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के विधायकों की सूची के आधार पर स्थानांतरण सूची तैयार की गई। राजस्थान पंचायती राज व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता नारायण सिंह सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा मंत्री का विद्यालय निरीक्षण केवल दिखावा था।

मांगों को देखते हुए किए तबादले

शिक्षामंत्री मदन दिलावर का कहना है कि लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किए गए। इस प्रक्रिया में रिक्त पदों पर प्राथमिकता दी गई। किसी को हटाकर स्थानांतरण किया गया तो उसका उसी जिले में समायोजन करने का प्रयास किया गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: छात्राओं की कमर और गाल पर हाथ लगाता सरकारी शिक्षक, प्रिंसिपल बोली ‘ये तो प्यार है…’, स्कूल में जमकर हंगामा
जयपुर
Government-School

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मदन दिलावर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 09:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: नंबर वन स्कूल के प्रिंसिपल का 500KM दूर ट्रांसफर, जिन पर भड़के थे शिक्षा मंत्री उन पर ‘मेहरबानी’; अजीबो-गरीब तबादला नीति से सभी हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.