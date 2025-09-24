Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: छात्राओं की कमर और गाल पर हाथ लगाता सरकारी शिक्षक, प्रिंसिपल बोली ‘ये तो प्यार है…’, स्कूल में जमकर हंगामा

Girls Protest in Government School: स्कूल में एक सर हैं…. पहली से पांचवीं तक की छोटी बच्चियों को वह बैंड टच (बुरा स्पर्श) करते हैं। कभी कमर के हाथ लगाते हैं, कभी गाल पर छूते हैं।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 24, 2025

Government-School
स्कूल में प्रदर्शन करती छात्राएं। फोटो: पत्रिका

जयपुर। स्कूल में एक सर हैं…. पहली से पांचवीं तक की छोटी बच्चियों को वह बैंड टच (बुरा स्पर्श) करते हैं। कभी कमर के हाथ लगाते हैं, कभी गाल पर छूते हैं। बैंच पर बैठ जाते हैं। विरोध करते हैं तो बोलते हैं जाओ प्रिंसिपल से शिकायत कर दो…। प्रिंसिपल से शिकायत कि तो वे बोलते हैं बैड टच नहीं, प्यार करते हैं। स्कूल में खुद ही बताते हैं कि बैड टच इस तरह होता है और खुद ही करते हैं।

राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा बीड़ के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने शिक्षक व प्रिंसिपल पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल के विद्यार्थियों का गुस्सा मंगलवार को सड़क पर आ गया। बच्चों ने प्रिंसिपल और शिक्षकों के विरोध स्कूल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए।

विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल सहित स्कूल स्टॉफ को सस्पेंड करने की मांग की। हालांकि, शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार रात आई तबादला सूची में प्रिंसिपल का दौसा जिले में तबादला कर दिया गया। सूचना पर जिला शिक्षा अधिकारी सुनील सिंघल मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों की समस्या सुनी।

प्रिंसिपल करवाती थी सफाई

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल उन्हें पढ़ाई की बजाय स्कूल की सफाई करवाती थी। उन्होंने हरे-भरे पेड़ों को भी कटवा दिया। इधर, प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पार्षद भी छात्रों के समर्थन में आ गए। उन्होंने आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि यह मुद्दा पहले भी उठा था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

कमेटी बनाकर जांच होगी

स्कूल में प्रदर्शन के दौरान बच्चों की समस्या सुनी है। जो आरोप लगाए हैं उनकी बच्चों से लिखित शिकायत मांगी है। कमेटी बनाकर जांच कराई जा रही है।
-सुनील सिंघल, डीईओ माध्यमिक

हंगामा प्रायोजित

मेरा तबादला हो चुका है। यह हंगामा प्रायोजित हैं। शारीरिक शिक्षिका ने बच्चों को भड़काकर हंगामा कराया है। शिक्षिका स्कूल में सोती थी, इसका मैंने विरोध किया था। जो बच्चे स्कूल से उत्तीर्ण हो चुके, उन्हें बुलाकर हंगामा कराया है। मैं रिलीव हो चुकी है।
-रचना दूदवाल, प्रिंसिपल

Published on:

24 Sept 2025 07:47 am

Rajasthan: छात्राओं की कमर और गाल पर हाथ लगाता सरकारी शिक्षक, प्रिंसिपल बोली 'ये तो प्यार है…', स्कूल में जमकर हंगामा

