Rajasthan: छात्राओं की कमर और गाल पर हाथ लगाता सरकारी शिक्षक, प्रिंसिपल बोली ‘ये तो प्यार है…’, स्कूल में जमकर हंगामा

जयपुर। स्कूल में एक सर हैं…. पहली से पांचवीं तक की छोटी बच्चियों को वह बैंड टच (बुरा स्पर्श) करते हैं। कभी कमर के हाथ लगाते हैं, कभी गाल पर छूते हैं। बैंच पर बैठ जाते हैं। विरोध करते हैं तो बोलते हैं जाओ प्रिंसिपल से शिकायत कर दो…। प्रिंसिपल से शिकायत कि तो वे बोलते हैं बैड टच नहीं, प्यार करते हैं। स्कूल में खुद ही बताते हैं कि बैड टच इस तरह होता है और खुद ही करते हैं।