Isarda Dam: नए साल से 1256 गांव और 7 शहरों को मिलेगा पानी, रामगढ़ बांध को भरने की राह भी आसान

ईसरया बांध बनने के बाद अब जयपुर के रियासतकालीन रामगढ़ बांध को भरने की राह भी आसान होती दिख रही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत बांध की भराव क्षमता 3. से बढ़ाकर 10 टीएमसी की जाएगी। इसके बाद बांध से पाइप लाइन के जरिये पानी को रामगढ़ बांध लाया जाएगा। इसके लिए करीब 2 हजार करोड़ की परियोजना पर काम चल रहा है।