Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान में इस नदी में तीन दशक बाद आया पानी, डीजे पर ग्रामीणों ने किया डांस

दौसा के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की जीवनदायिनी मानी जाने वाली सांवा नदी में करीब तीन दशक बाद पानी आने से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

दौसा

kamlesh sharma

Sep 09, 2025

bandikui sanwa river
फोटो पत्रिका

बांदीकुई (दौसा)। विधानसभा क्षेत्र की जीवनदायिनी मानी जाने वाली सांवा नदी में करीब तीन दशक बाद पानी आने से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शहर के अलवर-सिकंदरा मेगा हाइवे के समीप स्थित अलोरिया की ढाणी एनिकट तक पानी पहुंचने पर लोग नाचते-गाते नजर आए। लोगों ने चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने मंगलगीत गाए, वहीं डीजे पर ग्रामीण नाचते नजर आए।

चार एनिकट लबालब, 25 किलोमीटर तक बही नदी

क्षेत्र में लगातार दो साल से मानसून की मेहरबानी रही हैं। यहीं कारण है कि लगातार बीते साल क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध रेहड़ियां डैम ओवरफ्लो हुआ हैं। इससे सांवा नदी में पानी की आवक बढ़ी हैं। इसके साथ ही सरसा माता, अजबगढ़, भानगढ़ और छोटे-मोटे बांधों की ओर से विभिन्न नालों का पानी चांदेरा में आकर सांवा नदी में मिल रहा हैं। इसके चलते सांवा नदी में करीब तीन दशक बाद अच्छे पानी की आवक हुई हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: लूणी नदी उफान पर…प्रशासन अलर्ट, रास्ते बंद, ‘मरूगंगा’ का आरती से स्वागत
बाड़मेर
Luni River in Barmer

यहीं कारण है कि सांवा नदी का पानी तेज गति से बहता हुआ बांदीकुई तक पहुंच गया। इस दौरान नदी के बहाव क्षेत्र में बने कालेश्वर, चौबडीवाला, गादरवाड़ा एनिकट लबालब हो गए हैं। बल्कि मेगा हाइवे के समीप सांवला नदी पर बने अलोरिया एनिकट भी लबालब होने की कगार पर है। माना जा रहा है कि जल्द ही यह एनिकट पूरा भरकर पानी आगे की ओर बढ़ेगा। यह नदी आगे चलकर बैजूपाडा क्षेत्र से आगे ज्योतिरा गांव के समीप बाणगंगा नदी में मिल जाती हैं।

क्षेत्र के जलस्तर में सुधार होने की जगी उम्मीद

सांवा नदी में सालों बाद पानी की आवक हुई है और लगातार पानी की आवक हो रही है। जलसंसाधन विभाग के अभियंताओं की माने तो रेहडिया बांध में करीब 10 इंच की चादर चल रही है। यदि आगे स्थित मानसागर सहित अन्य एनिकट और बांधों से पानी की आवक बनी रहती है तो बांध पर चादर अभी कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न जगहों से आ रहे नालों में पानी की आवक बनी रहती है तो सांवा नदी में पानी का वेग बढ़ेगा। इसके चलते यह नदी का पानी आगे बढ़ता चलेगा। लोगों का कहना है कि सालों बाद सांवा नदी में पानी की आवक से क्षेत्र के जलस्तर में काफी सुधार होगा।

गौरतलब है कि क्षेत्र में वर्तमान समय जलस्तर काफी नीचे जा चुका हैं। इससे पिछले कई वर्षों से क्षेत्र डार्क जोन में चला गया। ऐसे में अब कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवैल का जलस्तर काफी हद तक सुधरने की उम्मीद है। इससे ना केवल काफी हद तक पेयजल की समस्या का समाधान होगा, वहीं सिंचाई का पानी बढ़ने से फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। इससे अन्नदाताओं में ओर अधिक खुशहाली आएगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: 28 साल बाद छलका जगर बांध, ग्रामीणों ने नदी को ओढ़ाई चुनरी, 26 गांवों को मिलेगा लाभ
करौली
Jagar dam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 05:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में इस नदी में तीन दशक बाद आया पानी, डीजे पर ग्रामीणों ने किया डांस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.