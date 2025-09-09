राजस्थान में इस नदी में तीन दशक बाद आया पानी, डीजे पर ग्रामीणों ने किया डांस

सांवा नदी में सालों बाद पानी की आवक हुई है और लगातार पानी की आवक हो रही है। जलसंसाधन विभाग के अभियंताओं की माने तो रेहडिया बांध में करीब 10 इंच की चादर चल रही है। यदि आगे स्थित मानसागर सहित अन्य एनिकट और बांधों से पानी की आवक बनी रहती है तो बांध पर चादर अभी कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न जगहों से आ रहे नालों में पानी की आवक बनी रहती है तो सांवा नदी में पानी का वेग बढ़ेगा। इसके चलते यह नदी का पानी आगे बढ़ता चलेगा। लोगों का कहना है कि सालों बाद सांवा नदी में पानी की आवक से क्षेत्र के जलस्तर में काफी सुधार होगा।