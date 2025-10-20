Rajasthan: दिवाली से पहले बुझा घर का चिराग, करंट से इकलौते बेटे की मौत; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Photo Source: AI
Dausa News: दौसा जिले के सिकराय कस्बे में दर्दनाक हादसे ने दिवाली की खुशियों को मातम में बदल दिया। पीएनबी बैंक के पास बिजली का करंट लगने से 20 वर्षीय मयंक शर्मा की मौत हो गई। दिवाली से ठीक पहले इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
कस्बा निवासी दिनेश शर्मा का बेटा मयंक शर्मा रात करीब 8 बजे मोटर चालू करने के लिए बिजली के बोर्ड में प्लग लगा रहा था। इसी दौरान अचानक करंट लगने से वह जोरदार झटके के साथ फर्श पर गिर पड़ा।
परिजनों ने तुरंत उसे बेहोशी की हालत में उप जिला चिकित्सालय सिकराय पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में जयपुर रैफर कर दिया। लेकिन उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई।
मयंक परिवार का इकलौता बेटा था और जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। घर में उसकी बहन की चार माह बाद शादी तय थी, जिससे परिवार इन दिनों उत्साह में था, लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल गई।
दिवाली से पहले बेटे के निधन की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। पिता दिनेश शर्मा बेटे के गम में बेसुध हो गए, जिनकी तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कस्बे में इस दर्दनाक हादसे से शोक की लहर दौड़ गई है। पड़ोसी और परिचित परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं, लेकिन घर में पसरा सन्नाटा सब कुछ बयान कर रहा है।
