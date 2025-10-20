Rajasthan: दिवाली से पहले बुझा घर का चिराग, करंट से इकलौते बेटे की मौत; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

दिवाली से पहले बेटे के निधन की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। पिता दिनेश शर्मा बेटे के गम में बेसुध हो गए, जिनकी तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कस्बे में इस दर्दनाक हादसे से शोक की लहर दौड़ गई है। पड़ोसी और परिचित परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं, लेकिन घर में पसरा सन्नाटा सब कुछ बयान कर रहा है।