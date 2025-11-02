12 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, सीएम ने की बड़ी घोषणा

CM's Announcement: एक साल के भीतर 12 हजार युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार में आते ही उन्होंने रिक्त पदों को भरने का संकल्प लिया था। इसके तहत अब तक 26 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले एक साल के भीतर 10 से 12 हजार नई सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भर्तियों में शुचिता के लिए सख्त नकल रोधी कानून लागू किया गया है। उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोहों की श्रृंखला की विधिवत शुरुआत करते हुए शनिवार को सीएम धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता की। सीएम धामी ने कहा कि मुख्य सेवक बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो ऐतिहासिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इसके अलावा राज्य में नकल को रोकने के लिए सख्त नकल रोधी कानून बनाया गया। नया कानून आने के बाद से भर्तियों में शुचिता आई है। इससे मेहनती और योग्य युवाओं को ही नौकरी मिल रही है। सीएम ने कहा कि सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाकर अधिक से अधिक संख्या में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने को कहा गया है।