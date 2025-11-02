Patrika LogoSwitch to English

12 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, सीएम ने की बड़ी घोषणा

CM's Announcement: एक साल के भीतर राज्य में करीब 12 हजार लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। जल्द ही भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्तियां जारी होंगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है। सीएम ने कहा कि भर्तियों में शुचिता के लिए सख्त नकल रोधी कानून लागू किया गया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 02, 2025

2000-youths-will-get-government-jobs-in-Uttarakhand-within-a-year

पुष्कर सिंह धामी, सीएम उत्तराखंड

CM's Announcement: एक साल के भीतर 12 हजार युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार में आते ही उन्होंने रिक्त पदों को भरने का संकल्प लिया था। इसके तहत अब तक 26 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले एक साल के भीतर 10 से 12 हजार नई सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भर्तियों में शुचिता के लिए सख्त नकल रोधी कानून लागू किया गया है। उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोहों की श्रृंखला की विधिवत शुरुआत करते हुए शनिवार को सीएम धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता की। सीएम धामी ने कहा कि मुख्य सेवक बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो ऐतिहासिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इसके अलावा राज्य में नकल को रोकने के लिए सख्त नकल रोधी कानून बनाया गया। नया कानून आने के बाद से भर्तियों में शुचिता आई है। इससे मेहनती और योग्य युवाओं को ही नौकरी मिल रही है। सीएम ने कहा कि सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाकर अधिक से अधिक संख्या में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने को कहा गया है।

राज्य का हो रहा तेजी से विकास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना की है। इसके तहत पूरे देश के साथ उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मौजूदा दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। हम उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि 2050 में जब उत्तराखंड अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा होगा तो हम एक विकसित राज्य के रूप में होंगे। इसके लिए सरकार अगले 25 वर्षों की रणनीति पर काम कर रही है।

ये भी पढ़ें- राष्ट्रपति का दौरा: आज से ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकलें घरों से, कल कई स्कूलों में रहेगी छुट्टी

02 Nov 2025

