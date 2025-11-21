वाहन मालिकों को बड़ा तोहफा… सीएम ने एक साल के लिए रोकी फिटनेस फीस बढ़ोत्तरी

CM's Orders:हजारों वाहन स्वामियों और आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वाहनों की फिटनेस फीस बढ़ोत्तरी पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत ने जारी की। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि कर दी थी। इससे वाहन स्वामियों पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी।