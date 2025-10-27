Patrika LogoSwitch to English

दोस्त को चाकू से 32 बार गोदकर उतारा मौत के घाट, शराब के ठेके के बाहर हुई वारदात

Crime News:साथियों ने चाकू से 32 प्रहार कर अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। हत्याकांड से आक्रोशित लोगों ने बदरीनाथ हाईवे पर शव रखकर छह घंटे तक जाम लगा दिया। पुलिस ने बमुश्किल लोगों को शांत कराया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 27, 2025

People blocked the highway in Rishikesh after a youth was murdered outside a liquor shop

ऋषिकेश में युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने हाईवे जाम किया

Crime News:शराब के ठेके के बाहर युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैली हुई है। ये घटना उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित मुनिकीरेती में शनिवार रात घटी। नरेंद्रनगर ब्लॉक में दोगीपट्टी के मटियाली गांव निवासी रायचंद कंडारी ने तहरीर देकर बताया कि वह कई महीने से परिवार सहित मुनिकीरेती के शीशमझाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे पड़ोस में रहने वाला अक्षय पुत्र नरेश ठाकुर, उनके 30 वर्षीय बेटे अजेंद्र को घर से बुलाकर ले गया था। अजेंद्र रात नौ बजे तक नहीं लौटा तो उन्होंने कॉल की। अजेंद्र ने बताया कि वह खारास्रोत में अंग्रेजी शराब की दुकान के पास है। रायचंद ने बताया कि इसके बाद रात करीब 10:38 बजे उन्हें फोन आया कि अजेंद्र के साथियों ने उसके साथ मारपीट की है। आरोपी ही जख्मी अजेंद्र को अस्पताल ले गए हैं। परिजन आनन-फानन में ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां बेटा नहीं मिला। यहां से वे मायाकुंड में निजी अस्पताल पहुंचे जहां अजेंद्र लहूलुहान हालत में मिला। रायचंद ने बताया कि उन्हें देखते ही अक्षय, अपने साथियों के साथ फरार हो गया। रायचंद बेटे को एम्स ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर में चाकुओं के हमले के 32 गहरे जख्म पाए गए हैं।

शराब की दुकान बंद कराने पर अड़े लोग

सनसनीखेज हत्याकांड से लोगों में आक्रोश है। रविवार को लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया था। मुनिकीरेती थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि रायचंद की तहरीर पर मुख्य आरोपी अक्षय ठाकुर निवासी शीशमझाड़ी, मुनिकीरेती के साथ एक अन्य सोनू और अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम एम्स में ही कराया गया। अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के विरोध में रविवार को स्थानीय लोग भड़क गए। उन्होंने अजेंद्र की पत्नी को सरकारी नौकरी, दोषियों को सख्त सजा और खारास्रोत में शराब की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर बदरीनाथ हाईवे छह घंटे तक जाम रखा। परिजन शव को हाईवे पर रखकर पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

