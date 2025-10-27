दोस्त को चाकू से 32 बार गोदकर उतारा मौत के घाट, शराब के ठेके के बाहर हुई वारदात

Crime News:शराब के ठेके के बाहर युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैली हुई है। ये घटना उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित मुनिकीरेती में शनिवार रात घटी। नरेंद्रनगर ब्लॉक में दोगीपट्टी के मटियाली गांव निवासी रायचंद कंडारी ने तहरीर देकर बताया कि वह कई महीने से परिवार सहित मुनिकीरेती के शीशमझाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे पड़ोस में रहने वाला अक्षय पुत्र नरेश ठाकुर, उनके 30 वर्षीय बेटे अजेंद्र को घर से बुलाकर ले गया था। अजेंद्र रात नौ बजे तक नहीं लौटा तो उन्होंने कॉल की। अजेंद्र ने बताया कि वह खारास्रोत में अंग्रेजी शराब की दुकान के पास है। रायचंद ने बताया कि इसके बाद रात करीब 10:38 बजे उन्हें फोन आया कि अजेंद्र के साथियों ने उसके साथ मारपीट की है। आरोपी ही जख्मी अजेंद्र को अस्पताल ले गए हैं। परिजन आनन-फानन में ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां बेटा नहीं मिला। यहां से वे मायाकुंड में निजी अस्पताल पहुंचे जहां अजेंद्र लहूलुहान हालत में मिला। रायचंद ने बताया कि उन्हें देखते ही अक्षय, अपने साथियों के साथ फरार हो गया। रायचंद बेटे को एम्स ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर में चाकुओं के हमले के 32 गहरे जख्म पाए गए हैं।