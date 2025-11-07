‘सीएम तोते की तरह बोलते हैं’, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- RJD के लोग PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला

बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा पर हमले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "यह RJD की मानसिकता को दर्शाता है। क्षेत्रीय पार्टी इनका इतिहास गवाह है कि ये लोग शुरू से ही हिंसा करते आ रहे हैं। उप-मुख्यमंत्री क्या ये लोग PM और CM की गाड़ियों पर भी हमला कर सकते हैं? इनके लिए कोई नई बात नहीं है।" अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्णम ने कहा कि देश की एजेंसियों को भी इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग कब क्या कर सकते हैं, इस बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं।