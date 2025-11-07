‘सीएम तोते की तरह बोलते हैं’, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- RJD के लोग PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने RJD पर जमकर निशाना साधा। फोटो सोर्स-IANS
Pramod Krishnam Targeted RJD: बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा पर हमले के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मामले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि RJD के लोग उप मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर भी हमला कर सकते हैं।
बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा पर हमले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "यह RJD की मानसिकता को दर्शाता है। क्षेत्रीय पार्टी इनका इतिहास गवाह है कि ये लोग शुरू से ही हिंसा करते आ रहे हैं। उप-मुख्यमंत्री क्या ये लोग PM और CM की गाड़ियों पर भी हमला कर सकते हैं? इनके लिए कोई नई बात नहीं है।" अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्णम ने कहा कि देश की एजेंसियों को भी इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग कब क्या कर सकते हैं, इस बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं।
बता दें कि बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा के काफिले पर लखीसराय में हमला हुआ। यह घटना कथित तौर पर तब हुई जब RJD समर्थकों के एक समूह ने डिप्टी CM के वाहन को घेर लिया। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पथराव करने का भी प्रयास किया। मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "CM रेवंत रेड्डी तोते की तरह बोलते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान मुस्लिम महिलाओं का अपमान और उनके अधिकारों का हनन सर्वविदित है।" उन्होंने कांग्रेस पर शुरू से ही मुस्लिमों का हक छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ BJP ही एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों को हक दिलाने का काम कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग