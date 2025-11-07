11 सालों में वाराणसी को मिली 60 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात; PM मोदी ने ऐसे बदली तस्वीर

11 सालों में बनारस को मिली 60 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात। फोटो सोर्स-AI
PM Modi Varanasi Visit: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 53वें दौरे पर आ रहे हैं। यह किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा दौरे का रिकॉर्ड है। हर बार PM मोदी बनारस को नई सौगात देते हैं। अब तक वे 52 दौरे में वाराणसी को 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात दे चुके हैं। इसी के चलते बीते 11 सालों में वाराणसी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है।
2014 में सांसद बनने के बाद PM मोदी ने सबसे पहले विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा दिया। जिससे वाराणसी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बनारस को नई पहचान देने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे रोप-वे, इंटरनेशनल स्टेडियम, मल्टीलेवल पार्किंग, वंदे भारत ट्रेन, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी उन्हीं की देन है।
रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 हजार करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स PM मोदी ने वाराणसी में दिए हैं। बनारस रेलवे स्टेशन आज करीब-करीब देश के हर हिस्से से जुड़ चुका है।
|क्रमांक
|योजना / परियोजना
|लागत (₹ करोड़ में)
|विवरण / लाभ
|1
|मालवीय ब्रिज
|2900
|यह ब्रिज बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा।
|2
|काशी रेलवे स्टेशन
|—
|इसे इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
|3
|नया सिग्नेचर ब्रिज (कैंट–डीडीयू स्टेशन)
|—
|चार रेलवे ट्रैक और 6 लेन की सड़क वाला यह ब्रिज दूसरे राज्यों को भी कनेक्ट करेगा।
|4
|तड़ीघाट–गाजीपुर सिटी नया रेल खंड
|—
|नया रेल खंड तैयार किया जा रहा है।
|5
|वाराणसी–प्रयागराज रेल खंड दोहरीकरण
|2484
|रेल खंड का दोहरीकरण किया जा रहा है।
|6
|झूसी पुल निर्माण
|—
|यह पुल रेलवे की गति और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा।
|7
|बलिया–छपरा रेल खंड और माझी पुल
|830
|इस परियोजना के तहत रेल खंड और पुल का निर्माण होगा।
|8
|गाजीपुर सिटी–ताड़ीघाट रेलखंड और गंगापुल
|1765
|रेलखंड और गंगापुल का निर्माण किया जाएगा।
|9
|ट्रैक की गति वृद्धि
|—
|130 किमी/घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल सकेंगी।
यार्ड रिमॉडलिंग, ट्रैक का दोहरीकरण, स्टेशन अपग्रेडेशन, इंटर मॉडल स्टेशन और डेडीकेटेड फ्रेड कॉरिडोर समेत अन्य 10 हजार करोड़ की रेल परियोजनाओं में शामिल हैं।
|क्रमांक
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम / मार्ग
|प्रकार
|1
|15125 / 15126
|वाराणसी – पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस
|जनशताब्दी एक्सप्रेस
|2
|22467 / 22468
|वाराणसी – गांधीनगर कैपिटल – वाराणसी एक्सप्रेस
|एक्सप्रेस
|3
|20903 / 20904
|वाराणसी – एकता नगर – वाराणसी महामना एक्सप्रेस
|महामना एक्सप्रेस
|4
|6368 / 6367
|बनारस – कन्याकुमारी – बनारस काशी तमिल संगम एक्सप्रेस
|एक्सप्रेस
|5
|17324 / 17323
|वाराणसी – हुबली – वाराणसी साप्ताहिक एक्सप्रेस
|साप्ताहिक एक्सप्रेस
|6
|2268 / 2287
|वाराणसी – मैसूर – वाराणसी एक्सप्रेस
|एक्सप्रेस
|7
|15231 / 15232
|बरौनी – वाराणसी – गोंदिया एक्सप्रेस
|एक्सप्रेस
|8
|12946 / 12945
|बनारस – वेरावल – बनारस एक्सप्रेस
|एक्सप्रेस
|9
|20962 / 20961
|बनारस – उधना – बनारस एक्सप्रेस
|एक्सप्रेस
|10
|22536 / 22535
|बनारस – रामेश्वरम – बनारस एक्सप्रेस
|एक्सप्रेस
|11
|18524 / 18523
|बनारस – विशाखापट्टनम एक्सप्रेस
|एक्सप्रेस
|12
|22415 / 22416
|वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी
|वंदे भारत / एक्सप्रेस
|13
|22500 / 22499
|वाराणसी – देवघर – वाराणसी
|एक्सप्रेस
|14
|22489 / 22490
|वाराणसी – मेरठ – वाराणसी
|एक्सप्रेस
|15
|22345 / 22346
|गोमती नगर – वाराणसी – पटना
|एक्सप्रेस
|16
|20997 / 20888
|वाराणसी – रांची – वाराणसी
|एक्सप्रेस
|17
|22435 / 22436
|वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी
|वंदे भारत / एक्सप्रेस
|18
|22175 / 22176
|वाराणसी – आगरा कैंट – वाराणसी
|एक्सप्रेस
|19
|26422 / 26421
|वाराणसी – खजुराहो – वाराणसी
|एक्सप्रेस
अन्य प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनमें 800 करोड़ रुपए से तैयार हुआ विश्वनाथ कॉरिडोर, गोदौलिया चौराहे का कायाकल्प,अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए रोप-वे का निर्माण, 2900 करोड़ से बन रहा मालवीय ब्रिज, करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहा ट्रांसपोर्ट नगर, नई टाउनशिप की परियोजना और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के साथ अन्य प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
