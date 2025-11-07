11 सालों में वाराणसी को मिली 60 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात; PM मोदी ने ऐसे बदली तस्वीर

1 15125 / 15126 वाराणसी – पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस जनशताब्दी एक्सप्रेस

2 22467 / 22468 वाराणसी – गांधीनगर कैपिटल – वाराणसी एक्सप्रेस एक्सप्रेस

3 20903 / 20904 वाराणसी – एकता नगर – वाराणसी महामना एक्सप्रेस महामना एक्सप्रेस

4 6368 / 6367 बनारस – कन्याकुमारी – बनारस काशी तमिल संगम एक्सप्रेस एक्सप्रेस

5 17324 / 17323 वाराणसी – हुबली – वाराणसी साप्ताहिक एक्सप्रेस साप्ताहिक एक्सप्रेस

6 2268 / 2287 वाराणसी – मैसूर – वाराणसी एक्सप्रेस एक्सप्रेस

7 15231 / 15232 बरौनी – वाराणसी – गोंदिया एक्सप्रेस एक्सप्रेस

8 12946 / 12945 बनारस – वेरावल – बनारस एक्सप्रेस एक्सप्रेस

9 20962 / 20961 बनारस – उधना – बनारस एक्सप्रेस एक्सप्रेस

10 22536 / 22535 बनारस – रामेश्वरम – बनारस एक्सप्रेस एक्सप्रेस

11 18524 / 18523 बनारस – विशाखापट्टनम एक्सप्रेस एक्सप्रेस

12 22415 / 22416 वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी वंदे भारत / एक्सप्रेस

13 22500 / 22499 वाराणसी – देवघर – वाराणसी एक्सप्रेस

14 22489 / 22490 वाराणसी – मेरठ – वाराणसी एक्सप्रेस

15 22345 / 22346 गोमती नगर – वाराणसी – पटना एक्सप्रेस

16 20997 / 20888 वाराणसी – रांची – वाराणसी एक्सप्रेस

17 22435 / 22436 वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी वंदे भारत / एक्सप्रेस

18 22175 / 22176 वाराणसी – आगरा कैंट – वाराणसी एक्सप्रेस