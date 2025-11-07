Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

11 सालों में वाराणसी को मिली 60 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात; PM मोदी ने ऐसे बदली तस्वीर

PM Modi Varanasi Visit: 11 सालों में PM नरेंद्र मोदी ने बनारस को 60 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। जानिए इनमें कौन-कौन से मुख्य प्रोजेक्ट्स शामिल हैं?

3 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Harshul Mehra

Nov 07, 2025

pm narendra modi gifted varanasi with projects worth more than 60000 crore rupees in 11 years

11 सालों में बनारस को मिली 60 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात। फोटो सोर्स-AI

PM Modi Varanasi Visit: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 53वें दौरे पर आ रहे हैं। यह किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा दौरे का रिकॉर्ड है। हर बार PM मोदी बनारस को नई सौगात देते हैं। अब तक वे 52 दौरे में वाराणसी को 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात दे चुके हैं। इसी के चलते बीते 11 सालों में वाराणसी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है।

सबसे पहले विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा

2014 में सांसद बनने के बाद PM मोदी ने सबसे पहले विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा दिया। जिससे वाराणसी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बनारस को नई पहचान देने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे रोप-वे, इंटरनेशनल स्टेडियम, मल्टीलेवल पार्किंग, वंदे भारत ट्रेन, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी उन्हीं की देन है।

10 हजार करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स

रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 हजार करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स PM मोदी ने वाराणसी में दिए हैं। बनारस रेलवे स्टेशन आज करीब-करीब देश के हर हिस्से से जुड़ चुका है।

क्रमांकयोजना / परियोजनालागत (₹ करोड़ में)विवरण / लाभ
1मालवीय ब्रिज2900यह ब्रिज बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा।
2काशी रेलवे स्टेशनइसे इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
3नया सिग्नेचर ब्रिज (कैंट–डीडीयू स्टेशन)चार रेलवे ट्रैक और 6 लेन की सड़क वाला यह ब्रिज दूसरे राज्यों को भी कनेक्ट करेगा।
4तड़ीघाट–गाजीपुर सिटी नया रेल खंडनया रेल खंड तैयार किया जा रहा है।
5वाराणसी–प्रयागराज रेल खंड दोहरीकरण2484रेल खंड का दोहरीकरण किया जा रहा है।
6झूसी पुल निर्माणयह पुल रेलवे की गति और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा।
7बलिया–छपरा रेल खंड और माझी पुल830इस परियोजना के तहत रेल खंड और पुल का निर्माण होगा।
8गाजीपुर सिटी–ताड़ीघाट रेलखंड और गंगापुल1765रेलखंड और गंगापुल का निर्माण किया जाएगा।
9ट्रैक की गति वृद्धि130 किमी/घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल सकेंगी।

यार्ड रिमॉडलिंग, ट्रैक का दोहरीकरण, स्टेशन अपग्रेडेशन, इंटर मॉडल स्टेशन और डेडीकेटेड फ्रेड कॉरिडोर समेत अन्य 10 हजार करोड़ की रेल परियोजनाओं में शामिल हैं।

वंदे भारत समेत नई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें

क्रमांकट्रेन नंबरट्रेन का नाम / मार्गप्रकार
115125 / 15126वाराणसी – पटना जनशताब्दी एक्सप्रेसजनशताब्दी एक्सप्रेस
222467 / 22468वाराणसी – गांधीनगर कैपिटल – वाराणसी एक्सप्रेसएक्सप्रेस
320903 / 20904वाराणसी – एकता नगर – वाराणसी महामना एक्सप्रेसमहामना एक्सप्रेस
46368 / 6367बनारस – कन्याकुमारी – बनारस काशी तमिल संगम एक्सप्रेसएक्सप्रेस
517324 / 17323वाराणसी – हुबली – वाराणसी साप्ताहिक एक्सप्रेससाप्ताहिक एक्सप्रेस
62268 / 2287वाराणसी – मैसूर – वाराणसी एक्सप्रेसएक्सप्रेस
715231 / 15232बरौनी – वाराणसी – गोंदिया एक्सप्रेसएक्सप्रेस
812946 / 12945बनारस – वेरावल – बनारस एक्सप्रेसएक्सप्रेस
920962 / 20961बनारस – उधना – बनारस एक्सप्रेसएक्सप्रेस
1022536 / 22535बनारस – रामेश्वरम – बनारस एक्सप्रेसएक्सप्रेस
1118524 / 18523बनारस – विशाखापट्टनम एक्सप्रेसएक्सप्रेस
1222415 / 22416वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसीवंदे भारत / एक्सप्रेस
1322500 / 22499वाराणसी – देवघर – वाराणसीएक्सप्रेस
1422489 / 22490वाराणसी – मेरठ – वाराणसीएक्सप्रेस
1522345 / 22346गोमती नगर – वाराणसी – पटनाएक्सप्रेस
1620997 / 20888वाराणसी – रांची – वाराणसीएक्सप्रेस
1722435 / 22436वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसीवंदे भारत / एक्सप्रेस
1822175 / 22176वाराणसी – आगरा कैंट – वाराणसीएक्सप्रेस
1926422 / 26421वाराणसी – खजुराहो – वाराणसीएक्सप्रेस

800 करोड़ रुपए से तैयार हुआ विश्वनाथ कॉरिडोर

अन्य प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनमें 800 करोड़ रुपए से तैयार हुआ विश्वनाथ कॉरिडोर, गोदौलिया चौराहे का कायाकल्प,अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए रोप-वे का निर्माण, 2900 करोड़ से बन रहा मालवीय ब्रिज, करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहा ट्रांसपोर्ट नगर, नई टाउनशिप की परियोजना और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के साथ अन्य प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

