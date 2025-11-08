Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

रामलीला मंच पर हार्ट अटैक से कलाकार की मौत, दिल को झंकझोर गई घटना से लोग स्तब्ध

Tragic Event:रामलीला मंचन के दौरान अभिनय करते हुए एक कलाकार की हार्ट अटैक से मंच पर ही मौत हो गई। जीवन पर्यंत रामलीला स्टेज में लोगों को गुदगुदाने वाले हास्य कलाकार की मौत से पूरे पांडाल में हड़कंप मच गया। उनकी मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 08, 2025

Comedian Kamal Chand Ramola died of a heart attack on the Ramlila stage in Lambgaon, Tehri

रामलीला मंच पर कलाकार की हार्ट अटैक से मौत। फोटो सोर्स एआई

Tragic Event:रामलीला में अभिनय करते-करते एक कलाकार की अचानक हार्ट अटैक से मंच पर ही मौत हो गई। ये हृदयविदारक घटना टिहरी के लंबगांव क्षेत्र में घटी है। यहां जीवनभर रामलीला मंच पर हास्य अभिनय के दम पर लोगों के चेहरों पर हंसी लाने वाले प्रतापनगर के ओंण गांव निवासी 74वर्षीय हास्य कलाकार कमल चंद रमोला की रामलीला स्टेज पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात रमोला गांव में रामलीला मंचन चल रहा था। तमाम दर्शक इस रामलीला में कलाकारों का अभिनय देखने पहुंचे हुए थे। इस रामलीला में हास्य कलाकार कमल चंद रमोला भी अभिनय कर रहे थे। कमल पिछले 34 साल से हास्य कलाकारी के बल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए थे। उनके मंच पर पहुंचते ही दर्शक हंसी से लोट-पोट हो जाते थे। उनकी अदाकारी का हर कोई कायल था। रामलीला में हास्य कलाकारी के साथ ही कमल नृत्य भी करते थे। गुरुवार रात मंच पर हास्य कलाकार के तौर पर नृत्य करते वक्त कमल अचानक गश खाकर मंच पर ही गिर गए थे। इससे कुछ देर के लिए मंच पर सन्नाटा सा छा गया था। आनन-फानन में उन्हें सीएचसी चौड़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से पूरा गांव सदमे में है।

नम आखों से दी विदाई

रामलीला में हास्य कलाकार की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। शुक्रवार को सैकड़ों की तादात में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्यारा घाट पर उनका नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। रामलीला समिति सदस्यों ने कहा कि हमने न सिर्फ एक कलाकार, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत को खो दिया है। उन्हें कमल रमोला के निधन का यकीन ही नहीं हो पा रहा है। लोगों के चेहरों में हंसी बिखरने वाले कलाकार की मौत से हर कोई स्तब्ध है।

PM मोदी करेंगे 8100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण, देंगे और भी बड़ी सौगातें

Published on:

08 Nov 2025 08:40 am

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

PM मोदी करेंगे 8100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण, देंगे और भी बड़ी सौगातें

PM Narendra Modi will visit Dehradun tomorrow on the silver jubilee of Uttarakhand State Foundation Day
देहरादून

‘सीएम तोते की तरह बोलते हैं’, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- RJD के लोग PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला

acharya pramod krishnam targeted rjd
देहरादून

सावधान!आठ गांवों में फैला त्वचा रोग, विचित्र बीमारी की चपेट में आए 150 लोग

A strange skin disease infection has spread in eight villages of Pokhari development block of Chamoli district
देहरादून

जिंदा जला युवक, हत्या का शक जताने पर चाचाओं ने मामी के सामने ही मामा का कर दिया कत्ल

In Roorkee, uncles killed the deceased's maternal uncle in front of his aunt after he questioned the nephew's death
देहरादून

अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी बोलीं…मेरे गांव की सड़क बनवा दो सरकार, समस्याएं गिनाईं

Film actress Himani Shivpuri
देहरादून
