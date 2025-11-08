रामलीला मंच पर हार्ट अटैक से कलाकार की मौत, दिल को झंकझोर गई घटना से लोग स्तब्ध

Tragic Event:रामलीला में अभिनय करते-करते एक कलाकार की अचानक हार्ट अटैक से मंच पर ही मौत हो गई। ये हृदयविदारक घटना टिहरी के लंबगांव क्षेत्र में घटी है। यहां जीवनभर रामलीला मंच पर हास्य अभिनय के दम पर लोगों के चेहरों पर हंसी लाने वाले प्रतापनगर के ओंण गांव निवासी 74वर्षीय हास्य कलाकार कमल चंद रमोला की रामलीला स्टेज पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात रमोला गांव में रामलीला मंचन चल रहा था। तमाम दर्शक इस रामलीला में कलाकारों का अभिनय देखने पहुंचे हुए थे। इस रामलीला में हास्य कलाकार कमल चंद रमोला भी अभिनय कर रहे थे। कमल पिछले 34 साल से हास्य कलाकारी के बल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए थे। उनके मंच पर पहुंचते ही दर्शक हंसी से लोट-पोट हो जाते थे। उनकी अदाकारी का हर कोई कायल था। रामलीला में हास्य कलाकारी के साथ ही कमल नृत्य भी करते थे। गुरुवार रात मंच पर हास्य कलाकार के तौर पर नृत्य करते वक्त कमल अचानक गश खाकर मंच पर ही गिर गए थे। इससे कुछ देर के लिए मंच पर सन्नाटा सा छा गया था। आनन-फानन में उन्हें सीएचसी चौड़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से पूरा गांव सदमे में है।