232 करोड़ के गबन में एयरपोर्ट अधिकारी गिरफ्तार, जयपुर से बरामद हुए महंगे प्लॉट के दस्तावेज

सीबीआई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि आरोपी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, देहरादून एयरपोर्ट पर तैनात रहते हुए आधिकारिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में हेराफेरी करके एएआई के साथ धोखाधड़ी और गबन की एक व्यवस्थित योजना में शामिल था। उसने लगभग 232 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि को अपने निजी खातों में जमा कर लिया।