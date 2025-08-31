Patrika LogoSwitch to English

232 करोड़ के गबन में एयरपोर्ट अधिकारी गिरफ्तार, जयपुर से बरामद हुए महंगे प्लॉट के दस्तावेज

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीनियर मैनेजर को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ प्रबंधक पर देहरादून एयरपोर्ट पर लगभग 232 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है।

Aug 31, 2025

सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीनियर मैनेजर को गिरफ्तार किया है। (ANI Image)

सीबीआई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि आरोपी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, देहरादून एयरपोर्ट पर तैनात रहते हुए आधिकारिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में हेराफेरी करके एएआई के साथ धोखाधड़ी और गबन की एक व्यवस्थित योजना में शामिल था। उसने लगभग 232 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि को अपने निजी खातों में जमा कर लिया।

फर्जी एंट्री, शून्य जोड़कर और संपत्ति की कीमतें बढ़ाकर किया घपला

जांच में पता चला कि 2019-20 से 2022-23 की अवधि में देहरादून एयरपोर्ट पर तैनात रहने के दौरान आरोपी ने डुप्लिकेट, फर्जी संपत्तियां बनाकर और कुछ संपत्तियों के मूल्यों को बढ़ाकर, जिसमें प्रविष्टियों में शून्य जोड़ना भी शामिल था ताकि नियमित पता लगाने से बचा जा सके, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेरफेर किया।

जनता के पैसे की हेराफेरी हुई

इस हेरफेर में लगभग 232 करोड़ रुपए की राशि कथित तौर पर आरोपी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। बैंक लेनदेन की प्रारंभिक जांच से यह भी संकेत मिलता है कि इस प्रकार जमा की गई धनराशि को बाद में आरोपी द्वारा व्यापारिक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे जनता के पैसे की हेराफेरी हुई।

सीबीआई की रेड से खुली पोल

मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 28 अगस्त को जयपुर में आरोपी के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली, जहां से अचल संपत्तियों और मूल्यवान प्रतिभूतियों के दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।गिरफ्तार आरोपी का नाम राहुल विजय है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ प्रबंधक था।

