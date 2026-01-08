8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

देहरादून

‘मैं अपनी जान जोखिम में डालकर….’ अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का बड़ा खुलसा!

Ankita Bhandari Murder Case Update: अंकिता भंडारी हत्याकांड केस को लेकर एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का वीडियो सामने आया है। उर्मिला सनावर का कहना है कि प्रशासन चाहे तो उनका नार्को टेस्ट करवा सकता है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Harshul Mehra

Jan 08, 2026

ankita bhandari murder case update what did actress urmila sanawar say

अंकिता भंडारी हत्याकांड केस को लेकर एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का वीडियो आया सामने। फोटो सोर्स-IANS

Ankita Bhandari Murder Case Update: अंकिता भंडारी मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में रैली और प्रदर्शन कर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग हो रही है। वहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में चर्चित रहीं उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई हैं।

सबूत और रिकॉर्डिंग पुलिस अधिकारियों को दिए

उर्मिला सनावर ने वीडियो जारी कर कहा, '' मैं SIT जांच में सहयोग करने के लिए देहरादून में थी। उत्तराखंड पुलिस का रवैया मेरे प्रति अच्छा है। मुझे जांच में सहयोग करने के लिए हरिद्वार भी जाना है। अंकिता भंडारी से जुड़े जितने भी साक्ष्य और रिकॉर्डिंग मेरे पास थे, मैंने अधिकारियों को दे दिए और पूछे गए सवालों का जवाब दिया है।''

'अंकिता भंडारी को लेकर लोग कर रहे राजनीति'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ''आज सुबह से ही मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं थी। जब मैंने देखा तो पाया कि लोग मुझे और मेरे नाम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। अंकिता भंडारी को लेकर भी लोग राजनीति कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे कांग्रेसी बता रहे हैं तो कुछ BJP के एक गुट का हिस्सा बता रहे हैं।

'अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आई हूं'

सोशल मीडिया यूजर्स से उन्होंने अपील की है कि उन्हें राजनीति से ना जोड़ें। उन्होंने कहा, '' मैं एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपनी शूटिंग छोड़कर आई हूं। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आई हूं। मेरी लोगों से अपील है कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं।'' उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की ही नहीं, बल्कि देशभर की और हर मां की बेटी थी। मैं जांच में पूरा सहयोग कर रही हूं। मैं जांच में सहयोग करूंगी। मैं सिर्फ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग करती हूं।

'प्रशासन चाहे तो मेरा नार्को टेस्ट करवा ले'

उर्मिला ने कहा कि अगर प्रशासन चाहे तो मेरा नार्को टेस्ट करवा ले। सुरेश राठौर का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसने भी मुझे इससे जुड़ी बातें बताई हैं। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से अपने सरकारी आवास में मुलाकात की है। उन्होंने अंकिता के माता-पिता को हर संभव मदद का भरोसा दिया।

ये भी पढ़ें

कौन हैं सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी? तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले क्यों आ रहा नाम; विवादों से पहले भी रह चुका नाता!
रामपुर
about mp mohibullah nadvi why his name coming up in turkman gate stone pelting case in delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Uttarakhand

Published on:

08 Jan 2026 02:59 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / ‘मैं अपनी जान जोखिम में डालकर….’ अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का बड़ा खुलसा!

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

अंकिता हत्याकांड : दो और ऑडियो-वीडियो वायरल, बड़े नेता का नाम लेने का दबाव, नार्को टेस्ट कराने का दावा

A new audio recording and a video have gone viral in the Ankita Bhandari murder case
देहरादून

आधार कार्ड के जरिए देखा जा रहा धर्म: क्यों गैर हिंदू दुकानदारों की हो रही पहचान; देवभूमि में चल क्या रहा है?

religion being seen through aadhar card due to haridwar kumbh mela 2027 what said to non hindus
देहरादून

अंकिता भंडारी केस में उठा नया तूफान, VIP एंगल पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, सीएम ने कहा…

अंकिता भंडारी केस में नया तूफान!
देहरादून

मौसम रहेगा  नाराज : 12 जनवरी तक कोहरे और भीषण ठंड का यलो अलर्ट, जानें कब तक नहीं बारिश के आसार  

A yellow alert has been issued in Uttarakhand for dense fog, frost, and severe cold for the next week, starting today
देहरादून

हाईकोर्ट बोला…अड़ियल अफसर पात्र अभ्यर्थियों से कर रहे खिलवाड़,  अवैध नियुक्तियां देने वालों के मांगे नाम

The Uttarakhand High Court said... stubborn officers are playing with the future of eligible candidates, and demanded the names of those who made illegal appointments
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.