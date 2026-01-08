‘मैं अपनी जान जोखिम में डालकर….’ अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का बड़ा खुलसा!

सोशल मीडिया यूजर्स से उन्होंने अपील की है कि उन्हें राजनीति से ना जोड़ें। उन्होंने कहा, '' मैं एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपनी शूटिंग छोड़कर आई हूं। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आई हूं। मेरी लोगों से अपील है कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं।'' उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की ही नहीं, बल्कि देशभर की और हर मां की बेटी थी। मैं जांच में पूरा सहयोग कर रही हूं। मैं जांच में सहयोग करूंगी। मैं सिर्फ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग करती हूं।