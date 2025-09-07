अर्ध कुंभ-2027: तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर फोकस, 2924 बेड और 40 एम्बुलेंस की व्यवस्था, तैयारियों में जुटी धामी सरकार

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मेले के दौरान चिकित्सा सुविधाओं के लिए 2924 बेड, 40 एम्बुलेंस, नए अस्पताल भवन और आधुनिक मशीनों की व्यवस्था की जाएगी। कुल 54 करोड़ के बजट में 683 लाख स्थायी और 3765 लाख अस्थायी कार्यों पर खर्च होंगे। मेले में 35 अस्थायी अस्पतालों में 373 बेड, 13 सरकारी अस्पतालों में 1101 बेड और निजी अस्पतालों में 1450 बेड की व्यवस्था होगी।