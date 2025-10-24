बीजेपी 2027 विस चुनाव की तैयारी में जुटी, प्रत्याशियों का गोपनीय सर्वे शुरू, कुछ विधायकों के कटेंगे टिकट!

Secret Survey:भाजपा ने मिशन 2027 का अभी से आगाज कर दिया है। इसी को देखते हुए भाजपा ने उत्तराखंड में 2027 के संभावित दावेदारों का गोपनीय सर्वे शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक सर्वे के बाद दो सर्वे और होंगे, जो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशियों का नाम तय करने का आधार बनेंगे। भाजपा खास रणनीति के तहत कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटते हुए नए चेहरों पर भाजपा दाव खेल सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक पार्टी का प्रत्याशी चयन का एक ठोस पैमाना है। जनभावनाओं पर खरा उतर पाने वालों को ही पार्टी चेहरा बनाती है। सर्वे से इसका निर्णय लेने में आसानी रहती है। उत्तराखंड में विस चुनाव वर्ष 2027 में फरवरी मार्च में प्रस्तावित है। अगले साल पूरी तरह से चुनावी वर्ष हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार हाल में यह बात भी सामने आई है कि कुछ वरिष्ठ नेता अपनी मौजूदा सीट को बदलने के इच्छुक भी हैं। वर्तमान सीट पर उम्मीद के अनुसार रिजल्ट न मिलने की आशंका व दूसरे सुरक्षित ठिकाने भी तलाश रहे हैं। इस वजह से भी पार्टी नेतृत्व के सामने में मुश्किल है। ऐसे में सर्वेक्षण के नतीजे भी टिकट देने और टिकट काटने में सहायक साबित हो सकते हैं।