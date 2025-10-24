Patrika LogoSwitch to English

बीजेपी 2027 विस चुनाव की तैयारी में जुटी, प्रत्याशियों का गोपनीय सर्वे शुरू, कुछ विधायकों के कटेंगे टिकट!

Secret Survey:भाजपा 2027 विस चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर राज्य भर में संभावित प्रत्याशियों का गोपनीय सर्वे भी शुरू हो चुका है। सर्वे टीमें सभी विधान सभा क्षेत्रों में पहुंचकर स्थानीय विधायकों के कामकाज के प्रति जनता के रिस्पॉस की जांच करेंगीं। ये सर्वे तीन चरण में पूरे होंगे। उसके बाद ही संबंधित दावेदारों के टिकट फाइनल होंगे।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 24, 2025

The BJP has begun a confidential survey of potential candidates for the 2027 assembly elections

उत्तराखंड में भाजपा ने 2027 विधान सभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है

Secret Survey:भाजपा ने मिशन 2027 का अभी से आगाज कर दिया है। इसी को देखते हुए भाजपा ने उत्तराखंड में 2027 के संभावित दावेदारों का गोपनीय सर्वे शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक सर्वे के बाद दो सर्वे और होंगे, जो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशियों का नाम तय करने का आधार बनेंगे। भाजपा खास रणनीति के तहत कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटते हुए नए चेहरों पर भाजपा दाव खेल सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक पार्टी का प्रत्याशी चयन का एक ठोस पैमाना है। जनभावनाओं पर खरा उतर पाने वालों को ही पार्टी चेहरा बनाती है। सर्वे से इसका निर्णय लेने में आसानी रहती है। उत्तराखंड में विस चुनाव वर्ष 2027 में फरवरी मार्च में प्रस्तावित है। अगले साल पूरी तरह से चुनावी वर्ष हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार हाल में यह बात भी सामने आई है कि कुछ वरिष्ठ नेता अपनी मौजूदा सीट को बदलने के इच्छुक भी हैं। वर्तमान सीट पर उम्मीद के अनुसार रिजल्ट न मिलने की आशंका व दूसरे सुरक्षित ठिकाने भी तलाश रहे हैं। इस वजह से भी पार्टी नेतृत्व के सामने में मुश्किल है। ऐसे में सर्वेक्षण के नतीजे भी टिकट देने और टिकट काटने में सहायक साबित हो सकते हैं।

नेताओं की जनता के बीच सक्रियता बढ़ी

भाजपा ने 2027 विस चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी करीब-करीब सभी नेताओं की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता भी काफी बढ़ गई है। हालांकि धामी बाकी नेताओं के मुकाबले फील्ड में सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब उनके नए टूर सड़क मार्ग से ज्यादा हो रहे हैं। अभी 16 और 17 अक्तूबर को चंपावत, टनकपुर, खटीमा में धामी ने सड़क मार्ग से पूरा दौरा किया और लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जाते रहे। अब उनका ग्राम रात्रि विश्राम का सिलसिला भी जल्द ही शुरू होने जा रहा है। दूसरी तरफ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी अपनी नई टीम के साथ सक्रिय हैं।

ये भी पढ़ें-आतिशबाजी कर रहे बच्चों पर खतरनाक कैमिकल अटैक, सात झुलसे, एक गंभीर

Published on:

24 Oct 2025 08:00 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बीजेपी 2027 विस चुनाव की तैयारी में जुटी, प्रत्याशियों का गोपनीय सर्वे शुरू, कुछ विधायकों के कटेंगे टिकट!

