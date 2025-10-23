आतिशबाजी कर रहे बच्चों पर खतरनाक कैमिकल अटैक, सात झुलसे, एक गंभीर

Chemical Attack:आतिशबाजी कर रहे बच्चों पर ज्वलनशील तरल पदार्थ फेंकने के मामले से हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित भिक्कमपुर जीतपुर गांव का है। यहां मंगलवार रात पटाखे चला रहे बच्चों पर गांव के ही एक व्यक्ति ने कैमिकल अटैक कर दिया। भिक्कमपुर जीतपुर गांव में मंगलवार रात करीब नौ बजे 14-15 साल की उम्र के करीब 15 बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे। पास में ही गोवर्धन उर्फ दिलेराम पुत्र मुकुंदाराम का घर है। गोवर्धन ने बच्चों को पटाखे चलाने से मना किया। बच्चे गोवर्धन की बातों का अनसुना कर आतिशबाजी करते रहे। इससे गोवर्धन तैश में आ गया। वह तत्काल ज्वलनशील पदार्थ से भरा एक कैन लेकर छत पर चढ़ गया। उसने वह कैमिकल बच्चों पर उड़ेल दिया। इससे बच्चों में भगदड़ मच गई। खतरनाक कैमिकल की चपेट में आने से सात बच्चे झुलस गए। बच्चों का शोर सुनकर भीड़ मौके पर पहुंच गई। लोगों ने झुलसे हुए बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुचाया, जहां पर उनका उपचार किया गया। इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।