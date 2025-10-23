दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लगेगी पाबंदी, एफडीए ने केंद्र सरकार को भेजी सिफारिश

Big Decision:दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर जल्द ही पाबंदी लग सकती है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश भेज दी है। दरअसल, पिछले दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने दवा को बनाने और बेचने के नियमों में बदलाव की कवायद शुरू की है। इसके लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा है। इसे केंद्र ने राज्यों से भी राय मांगी थी। इस पर उत्तराखंड की ओर से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की तरह ही कई अन्य राज्यों ने भी दवा की ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि दवाओं को लेकर केंद्र की ओर से तैयार किए जा रहे नए कानून में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।