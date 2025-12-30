30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

देहरादून

पुलिस महकमे में होगा बड़ा फेरबदल : नौ IPS की पदोन्नति, अभिनव कुमार महानिदेशक पद पर पदोन्नत

IPS Promotions: जल्द ही पुलिस महकमे में टॉप स्तर पर बड़े फेरबदल हो सकते हैं। सोमवार को शासन में आयोजित डीपीसी की बैठक में नौ आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति को हरी झंडी दे दी गई है। अभिनव कुमार अब पुलिस महानिदेशक स्तर पर पदोन्नत होंगे। वहीं, आईपीएस आईजी सदानंद भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट चुके हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकते हैं।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 30, 2025

Nine IPS officers have been promoted in Uttarakhand.

उत्तराखंड में नौ आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है

IPS Promotions:शासन में हुई डीपीसी में नौ आईपीएस अफसरों के प्रमोशन को हरी झंडी मिल गई है। शासन ने अभिनव कुमार को पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नति दी है। वरिष्ठ आईपीएस निवेदिता कुकरेती को पुलिस महानिरीक्षक पद पर प्रमोशन दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें जल्द ही शासन में विशेष सचिव (गृह) की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शासन ने प्रह्लाद मीणा और यशवंत चौहान को डीआईजी जबकि तृप्ति भट्ट व आरसी राजगुरु को एसपी से एसएसपी पद पर प्रमोट किया है। समिति ने बरजिंदर सिंह और पी रेणुका को आईजी व प्रीति प्रियदर्शिनी को डीआईजी पद पर परफॉर्मा प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा 2022 बैच की निशा यादव और जितेंद्र चौधरी को 1 जनवरी 2026 को एसपी रैंक का स्केल मिल जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी होते ही उत्तराखंड पुलिस महकमे में रिक्त पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। इस डीपीसी के साथ ही उत्तराखंड पुलिस में टॉप लेबल पर जल्द ही बड़े फेरबदल होने की संभावना भी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रमोशन पाए अफसरों को जल्द ही आईजी, डीआईजी और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया जा सकता है।

दाते को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

उत्तराखंड में आईपीएस आईजी सदानंद दाते को सरकार बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। सीबीआई से प्रतिनियुक्ति से लौटे दाते ने कल कैडर ज्वाइन कर लिया है। दाते उत्तराखंड में काफी चर्चित आईपीएस रहे थे। वह राज्य के बड़े जिलों में एसएसपी पद पर सेवाएं दे चुके हैं। 2007 बैच के आईपीएस दाते अक्तूबर 2018 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। वह करीब सात साल तक सीबीआई में रहे। उत्तराखंड में चर्चित एनएच-74 घोटाले की जांच भी उन्होंने यूएस नगर में एसएसपी रहते हुए की थी। अब सरकार दाते को उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है।

ये भी पढ़ें- मौसम बिगड़ा : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कल से चार दिन बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ेगा सर्दी का सितम

Published on:

30 Dec 2025 08:35 am

