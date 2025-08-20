गंगोत्री हाईवे पर सड़क बनाने के दौरान गिर मलबा, दो मरे

बीआरओ मंगलवार को डबराणी के पास बारिश से ध्वस्त सड़क को बनाने में जुटी हुई थी। यहां हार्ड रॉक होने के कारण बीआरओ मशीनों से चट्टानों की कटिंग कर रहा है। इसके चलते पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। यहां काम चलने के दौरान स्थानीय लोग पैदल आवाजाही कर रहे थे।
मंगलवार को सुक्की गांव से आ 35 वर्षीय अरुण व 23 वर्षीय मनीष निवासी सुक्की, तहसील भटवाड़ी यहां से पैदल गुजर रहे थे। इसी दौरान दोनों पहाड़ी गिरे मलबे और बोल्डर की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ और बीआरओ के कर्मियों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला।
अस्पताल ले जाने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया था। दोनों के शव पोस्टमार्टम को देर शाम जिला अस्पताल पहुंचा दिए गए। सीएमएस डॉ.पीएस पोखरियाल ने बताया कि दोनों लोग ब्रॉड डेड हैं। इनके शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए गए।