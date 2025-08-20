गंगोत्री हाईवे पर सड़क बनाने के दौरान गिर मलबा, दो मरे

बीआरओ मंगलवार को डबराणी के पास बारिश से ध्वस्त सड़क को बनाने में जुटी हुई थी। यहां हार्ड रॉक होने के कारण बीआरओ मशीनों से चट्टानों की कटिंग कर रहा है। इसके चलते पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। यहां काम चलने के दौरान स्थानीय लोग पैदल आवाजाही कर रहे थे।