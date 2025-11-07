सावधान!आठ गांवों में फैला त्वचा रोग, विचित्र बीमारी की चपेट में आए 150 लोग

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके की प्रतीकात्मक फोटो। फोटो सोर्स एआई
Skin Disease:आठ गांवों में त्वचा रोग का विचित्र संक्रमण फैलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इस संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों के शरीर पर फफोले पड़ रहे हैं। इनमें खुजली हो रही और फूटने पर काले निशान पड़ रहे हैं। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के आठ गांवों में अब तक करीब 150 से अधिक लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पिछले डेढ़ माह से बच्चों, पुरुष-महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक लगातार इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। रानो गांव के प्रधान गजेंद्र सिंह, बमोथ के पूर्व प्रधान प्रकाश सिंह रावत के मुताबिक रानों, बमोथ, सूगी, करछूना, कुमेडा सरमोला सहित आठ गांवों में ये बीमारी फैली हुई है। इन आठ गांवों में करीब 1600 की आबादी निवास करती है। अनीता देवी, सुनीता देवी, संतोषी देवी, दुर्गा और बमोथ के पूर्व प्रधान प्रकाश सिंह रावत, रानो गांव के गजेंद्र सिंह आदि ने इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को गांव में बुलाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार कराना बेहद जरूरी हो गया है।
चमोली जिले में एक भी त्वचा रोग विशेषज्ञ नहीं है। इस जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में त्वचा रोग विशेषज्ञ नहीं है। गांव में ये बीमारी पिछले डेढ़ माह से फैली हुई है। इसी के चलते त्वचा रोग विशेषज्ञ अब तक गांव नहीं पहुंच पाए हैं। स्वास्थ्य महकमे ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से स्किन स्पेशलिस्ट की टीम बुलाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया, लेकिन समन्वय के अभाव में टीम नहीं जा सकी है।सीएचसी पोखरी के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रियम गुप्ता के मुताबिक त्वचा की बीमारी से प्रभावित गांवों में कुछ दिन पहले पोखरी अस्पताल से चिकित्सकों की टीम गई थी। जहां 104 लोगों को दवाई दी गई। स्थानीय स्तर पर बीमारी के रोकथाम के प्रयास जारी हैं। सैंपल की जांच की हमारे पास व्यवथा नहीं है। जिला स्तर पर सीएमओ को भी जानकारी दे दी गई है। जल्द श्रीनगर मेडिकल अस्पताल से सैंपल की जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है।
