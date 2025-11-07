सावधान!आठ गांवों में फैला त्वचा रोग, विचित्र बीमारी की चपेट में आए 150 लोग

Skin Disease:आठ गांवों में त्वचा रोग का विचित्र संक्रमण फैलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इस संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों के शरीर पर फफोले पड़ रहे हैं। इनमें खुजली हो रही और फूटने पर काले निशान पड़ रहे हैं। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के आठ गांवों में अब तक करीब 150 से अधिक लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पिछले डेढ़ माह से बच्चों, पुरुष-महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक लगातार इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। रानो गांव के प्रधान गजेंद्र सिंह, बमोथ के पूर्व प्रधान प्रकाश सिंह रावत के मुताबिक रानों, बमोथ, सूगी, करछूना, कुमेडा सरमोला सहित आठ गांवों में ये बीमारी फैली हुई है। इन आठ गांवों में करीब 1600 की आबादी निवास करती है। अनीता देवी, सुनीता देवी, संतोषी देवी, दुर्गा और बमोथ के पूर्व प्रधान प्रकाश सिंह रावत, रानो गांव के गजेंद्र सिंह आदि ने इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को गांव में बुलाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार कराना बेहद जरूरी हो गया है।