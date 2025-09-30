सीएम धामी का उत्तराखंड में जोरदार भाषण! बोले- युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं, सिर कटा भी सकता हूं

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड के 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। साथ ही 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, जो पूर्व की सरकारों के समय नकल को उद्योग बना चुके थे। यह पूरी प्रक्रिया युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।