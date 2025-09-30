सीएम धामी का उत्तराखंड में जोरदार भाषण! बोले- युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं, सिर कटा भी सकता हूं

सीएम धामी का उत्तराखंड में जोरदार भाषण!
CM Dhami Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हितों के लिए कटिबद्ध है। हाल ही में नकल प्रकरण में युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्वयं छात्रों से मुलाकात की और कहा कि वे युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सिर झुका भी सकते हैं और सिर कटा भी सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड के 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। साथ ही 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, जो पूर्व की सरकारों के समय नकल को उद्योग बना चुके थे। यह पूरी प्रक्रिया युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
धामी ने बताया कि इस वर्ष लगभग 42 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब राज्य में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पर्यटक और श्रद्धालु पहाड़ों के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ट्रेकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को देश और विश्व का प्रमुख ‘एडवेंचर टूरिज़्म हब’ बनाना है।
सीएम धामी ने बताया कि राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत 3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर लाई जा चुकी हैं। औद्योगिक विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना और 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड को आगे बढ़ाया जा रहा है।
सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जेहादियों को पकड़ा गया। लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर 9 हजार एकड़ सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया, 250 अवैध मदरसों को सील किया और 500 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई गई।
पुष्कर सिंह धामी ने सभी से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ” के मंत्र को अपनाएं। उन्होंने कहा कि अगर लोग स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे, तो यह कदम न केवल कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को सशक्त करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती देगा।
इस अवसर पर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा सहित मीडिया और विभिन्न क्षेत्रों की गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास, युवाओं की सुरक्षा, पर्यटन और स्वदेशी उत्पादों पर विस्तार से अपने विचार साझा किए।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग