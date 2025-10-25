सहकारिता चुनाव 19-20 नवंबर को होंगे, भाजपा-कांग्रेस में सीधे मुकाबले के आसार

Cooperative Elections 2025:सहकारिता चुनाव की तिथि तय हो गई है। सहकारिता चुनाव को लेकर शुक्रवार को निर्वाचन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में चुनाव को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए फैसलों पर भी विचार मंथन हुआ। तय किया गया कि प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्य 19 नवंबर को चुने जाएंगे। 20 को इन्हीं निर्वाचित सदस्यों में से सभापति और उपसभापति चुने जाएंगे। इसके साथ ही शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भी निर्वाचन किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सहकारी समितियों के चुनाव के बाद अगले चरण में जिला स्तरीय सहकारी संघों और जिला सहकारी बैंकों का चुनाव होगा। इसके बाद राज्य स्तरीय संघों और बैंकों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। अध्यक्ष हंसादत्त पांडेय के मुताबिक, अदालतों के आदेशों का अध्ययन करने के बाद प्राधिकरण की बैठक में चुनाव का फैसला लिया गया है।