पहले बेरहमी से हत्या और फिर जला दी लाश; हाईवे के पास मिला शव, जानिए पूरा मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका
Crime News: उत्तराखंड में हरिद्वार के गाजीवाली में शनिवार सुबह हाईवे किनारे एक महिला की जली हुई लाश मिली। जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही श्यामपुर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले में जांच की बात पुलिस ने कही है।
पुलिस के मुताबिक, महिला का शव बुरी तरह से जल चुका है। जिससे मृतका की पहचान कर पाना फिलहाल मुश्किल है। पुलिस प्रारंभिक आशंका महिला की बेरहमी से हत्या करने के जता रही है। इसके बाद महिला की पहचान मिटाने के इरादे से शव को पेट्रोल या किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ से जलाया गया।
पुलिस का कहना है कि शनिवार सुबह जब स्थानीय लोग हाईवे किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने महिला की जली हुई लाश देखी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही लाश की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। SP सिटी ने बताया कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द महिला की पहचान सुनिश्चित करना और हत्यारों को गिरफ्तार करना है।
फिलहाल, हत्या का मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। अब आसपास के सभी स्थानों और जिलों से हाल ही में दर्ज हुई गुमशुदगी के मामलों की जानकारी पुलिस की टीम ने मांगी है। जिससे मृतका की पहचान हो सके।
