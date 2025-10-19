पहले बेरहमी से हत्या और फिर जला दी लाश; हाईवे के पास मिला शव, जानिए पूरा मामला

पुलिस का कहना है कि शनिवार सुबह जब स्थानीय लोग हाईवे किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने महिला की जली हुई लाश देखी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही लाश की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। SP सिटी ने बताया कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द महिला की पहचान सुनिश्चित करना और हत्यारों को गिरफ्तार करना है।