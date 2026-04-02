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बड़ी खबर: 30 अधिकारियों के तबादले से मची हलचल! पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल

Transfers In Police Department: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। 30 अधिकारियों के तबादले से हलचल मच गई है। नए बदलावों से पुलिसिंग में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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देहरादून

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Harshul Mehra

Apr 02, 2026

dehradun police department undergoes major reshuffle 30 officers transferred

30 अधिकारियों के तबादले। फोटो सोर्स-IANS

Transfers In Police Department: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस विभाग में व्यापक स्तर पर फेरबदल किया गया है। देर रात जारी हुई ट्रांसफर सूची में कुल 30 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

Uttarakhand News: कई थानों में प्रभारी अधिकारियों को बदला गया

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इनमें 3 थानाध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस अचानक हुए बदलाव से पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है और कई थानों में प्रभारी अधिकारियों को बदला गया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

Dehradun News: नए पद पर कार्यभार संभालने के दिए गए निर्देश

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि समय-समय पर इस तरह के प्रशासनिक बदलाव जरूरी होते हैं, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और कार्यप्रणाली में सुधार हो सके। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द अपने नए पद पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

Dehradun: अधिकारियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

कहा जा रहा है कि इस फेरबदल के बाद कई थानों की कमान नए अधिकारियों के हाथ में आ गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर पुलिसिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। पुलिस विभाग के भीतर इस निर्णय को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है और इसे एक बड़े प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Uttarakhand: 'नए बदलावों से पुलिसिंग में तेजी आएगी'

सूत्रों के अनुसार, कुछ समय से कानून-व्यवस्था को लेकर मिल रही शिकायतों और कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि नए बदलावों से पुलिसिंग में तेजी आएगी और जनता को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। इससे प्रदेश में एक तरह का सकारात्मक माहौल पैदा होगा, जिसे शुभ संकेत के रूप में देखे जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि लिस्ट को देर रात जारी किया गया है।

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Published on:

02 Apr 2026 01:43 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बड़ी खबर: 30 अधिकारियों के तबादले से मची हलचल! पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल

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