बड़ी खबर: 30 अधिकारियों के तबादले से मची हलचल! पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल

सूत्रों के अनुसार, कुछ समय से कानून-व्यवस्था को लेकर मिल रही शिकायतों और कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि नए बदलावों से पुलिसिंग में तेजी आएगी और जनता को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। इससे प्रदेश में एक तरह का सकारात्मक माहौल पैदा होगा, जिसे शुभ संकेत के रूप में देखे जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि लिस्ट को देर रात जारी किया गया है।