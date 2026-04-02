कौन है BSP का पूर्व MLC हाजी इकबाल? भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

हाजी इकबाल ने सहारनपुर में एक छोटी परचून की दुकान से अपना व्यापार शुरू किया था। बाद में उन्होंने शहद का कारोबार किया और फिर राजनीति में कदम रखते हुए बसपा से जुड़ गए। बसपा से जुड़ने के बाद उन्होंने सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार शुरू किया। बसपा सरकार के कार्यकाल में खनन के ठेके, जमीन के सौदे और अन्य गतिविधियों के जरिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की। आरोप है कि तीनों चीनी मिलें भी उन्होंने काफी कम कीमत पर खरीदी थीं।