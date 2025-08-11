हार नहीं मानी…दो नाकामियों के बाद उत्तराखंड के दीपेंद्र ने CDS में पाई 48वीं रैंक

दीपेंद्र की सफलता से उनके घर में खुशी का माहौल है, बधाई देने के लिए घर पर लोगों की भीड़ लगी है। दीपेंद्र ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि एग्जाम ठीक गया था और यह पता था कि पास कर लूंगा, लेकिन इतनी अच्‍छी रैंकिंग की उम्‍मीद नहीं थी। उन्‍होंने युवाओं से अपील की है कि वह अपने लक्ष्‍य की तरफ बढ़ते रहें। अगर युवा अपना गोल बनाकर पढ़ाई करेंगे तो प्राप्ति जरूर होगी। उन्‍होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार को दिया।