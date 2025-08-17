डबल इंजन सरकार केवल जुमलों पर टिकी है, कांग्रेस विधायक का भाजपा पर हमला

कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो कहती है, उसे पूरा करके नहीं दिखाती है। भाजपा सरकार की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में तमाम बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को कभी भी पूरा नहीं किया गया। साल 2014 से अब तक जितने भी वादे भाजपा सरकार ने किए, उन्हें पूरा करने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। पीएम मोदी हर साल लाल किले से बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं और पुराने वादों को भूलते जाते हैं। अब जनता को भी पीएम मोदी की बातों पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। देश और प्रदेश में केवल जुमलों की सरकार चल रही है।