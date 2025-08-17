डबल इंजन सरकार केवल जुमलों पर टिकी है, कांग्रेस विधायक का भाजपा पर हमला

कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो कहती है, उसे पूरा करके नहीं दिखाती है। भाजपा सरकार की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में तमाम बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को कभी भी पूरा नहीं किया गया। साल 2014 से अब तक जितने भी वादे भाजपा सरकार ने किए, उन्हें पूरा करने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। पीएम मोदी हर साल लाल किले से बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं और पुराने वादों को भूलते जाते हैं। अब जनता को भी पीएम मोदी की बातों पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। देश और प्रदेश में केवल जुमलों की सरकार चल रही है।
प्रीतम सिंह ने नैनीताल की घटना का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में चूर हैं। नैनीताल के अंदर जिस तरह से असामाजिक तत्वों ने सत्ता के इशारे पर पुलिस बल के सामने जिला पंचायत के सदस्य के अपहरण की कोशिश की, जो वोट डालने जा रहे थे। इस मामले में अब एक वीडियो सामने आ रहा है। मेरा मानना है कि घूमने के लिए किसी भी सदस्य को 10 लोग बहलाकर नहीं ले जा सकते। सरकार और पुलिस बल के दबाव में जबरदस्ती उनसे इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है।
दरअसल, नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्यों के किडनैप मामले में नया मोड़ सामने आया है। रोचक बात यह है कि किडनैप किए गए जिला पंचायत सदस्यों ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि हम लोग अपनी मर्जी से घूमने गए हैं। हम जल्द वापस लौटेंगे और सोशल मीडिया पर किडनैप होने की अफवाह खबर फैलाई जा रही है।