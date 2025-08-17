Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

डबल इंजन सरकार केवल जुमलों पर टिकी है, कांग्रेस विधायक का भाजपा पर हमला

कांग्रेस विधायक विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। उनहोंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोलते हुए वादाखिलाफी का आरोप लगाया।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 17, 2025

Congress

कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो कहती है, उसे पूरा करके नहीं दिखाती है। भाजपा सरकार की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में तमाम बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को कभी भी पूरा नहीं किया गया। साल 2014 से अब तक जितने भी वादे भाजपा सरकार ने किए, उन्हें पूरा करने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। पीएम मोदी हर साल लाल किले से बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं और पुराने वादों को भूलते जाते हैं। अब जनता को भी पीएम मोदी की बातों पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। देश और प्रदेश में केवल जुमलों की सरकार चल रही है।

'भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में चूर'

प्रीतम सिंह ने नैनीताल की घटना का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में चूर हैं। नैनीताल के अंदर जिस तरह से असामाजिक तत्वों ने सत्ता के इशारे पर पुलिस बल के सामने जिला पंचायत के सदस्य के अपहरण की कोशिश की, जो वोट डालने जा रहे थे। इस मामले में अब एक वीडियो सामने आ रहा है। मेरा मानना है कि घूमने के लिए किसी भी सदस्य को 10 लोग बहलाकर नहीं ले जा सकते। सरकार और पुलिस बल के दबाव में जबरदस्ती उनसे इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है।

किडनैप मामले में नया मोड़ आया सामने

दरअसल, नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्यों के किडनैप मामले में नया मोड़ सामने आया है। रोचक बात यह है कि किडनैप किए गए जिला पंचायत सदस्यों ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि हम लोग अपनी मर्जी से घूमने गए हैं। हम जल्द वापस लौटेंगे और सोशल मीडिया पर किडनैप होने की अफवाह खबर फैलाई जा रही है।

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / डबल इंजन सरकार केवल जुमलों पर टिकी है, कांग्रेस विधायक का भाजपा पर हमला

